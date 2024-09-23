Экс-адвокат Бориса Березовского Анатолий Блинов, арестованный в Польше по делу о нападении на оппозиционера Леонида Волкова*, объявлен в России в розыск, пишут РИА Новости и «Медиазона»*. Команда Навального ранее назвала Блинова организатором нападения на Волкова* по заказу бывшего совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина*.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Блинова разыскивают за перевод денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК).

Из карточки в базе розыска МВД также следует, что 54-летний уроженец Омска Блинов Анатолий Анатольевич разыскивается по статье УК. По данным «Медиазоны»*, мужчина находится в розыске «как минимум с мая 2021 года».

Соратники Навального 12 сентября заявили, что заказчиком мартовского нападения на Волкова* стал ближайший соратник Михаила Ходорковского* Леонид Невзлин*, который действовал из «тупой бессмысленной ненависти».

По данным команды Навального, Невзлин* хотел, чтобы во время нападения Волкова* избили «до инвалидного состояния» — или же похитили с целью дальнейшего вывоза в Россию и передачи в руки ФСБ. Блинов по просьбе Невзлина* нашел непосредственных исполнителей нападения — «спортивных гопников из Польши».

На следующий день после выхода этого расследования, 13 сентября, Блинов был задержан в Польше, следует из пресс-релиза на сайте польской прокуратуры. Как сообщили в ведомстве, по делу об избиении «российского оппозиционера Леонида В.» проходят восемь подозреваемых — помимо россиянина «Анатолия Б.», это шесть граждан Польши и один гражданин Беларуси.

Нападение на Леонида Волкова* произошло 12 марта у его дома в Вильнюсе. Оппозиционеру разбили окно в машине и распылили в глаза слезоточивый газ, после чего стали бить молотком. У него зафиксировали перелом руки и ушиб ноги.

Из расследования команды Навального следовало, что Невзлин* может быть причастен не только к инциденту с Волковым*, но и к другим нападениям, в том числе на соратника Навального Ивана Жданова* и Александру Петрачкову, жену проживающего в Аргентине экономиста Максима Миронова. Невзлин* обвинения в свой адрес отверг.

В России Невзлин* признан виновным в организации нескольких убийств и заочно приговорен к пожизненному заключению. С 2003 года он проживает в Израиле, который отказался удовлетворить запрос российской стороны о его экстрадиции.

* внесены Минюстом в реестр иноагентов