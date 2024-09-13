Соратники Алексея Навального заявили, что заказчиком произошедшего в Вильнюсе нападения на оппозиционера Леонида Волкова* является бывший совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин*. Сам Невзлин* обвинения в свой адрес отвергает.

Леонид Невзлин* с 2003 года проживает в Израиле. В России он признан виновным в организации нескольких убийств и заочно приговорен к пожизненному заключению. Сам Невзлин* утверждал, что выдвинутые против него обвинения политически мотивированы.

По данным команды Навального, Невзлин* — ближайший соратник Михаила Ходорковского* — планировал, что во время нападения Волкова* изобьют «до инвалидного состояния» — или же похитят, чтобы вывезти из Литвы в Россию и передать ФСБ.

Одним из доказательств представленной версии соратники Навального считают переданную им переписку Невзлина* с Анатолием Блиновым, который, как утверждается, непосредственно организовал нападение на Волкова*, найдя исполнителей — «спортивных гопников из Польши».

По утверждению команды оппозиционера, Невзлин* может быть причастен не только к инциденту с Волковым*, но и к другим нападениям, в том числе на соратника Навального Ивана Жданова* и Александру Петрачкову, жену проживающего в Аргентине экономиста Максима Миронова.

Сам Невзлин* утверждает, что он «не имеет отношения к каким бы то ни было нападениям на людей, ни в какой форме». По его мнению, утверждения команды Навального являются «сливом, состряпанным в Москве».

«Убежден, что правосудие подтвердит абсурдность и полную несостоятельность обвинений в мой адрес», — написал Невзлин* в своем телеграм-канале.

О том, что нападение на Волкова* якобы заказал Невзлин*, в сентябре сообщил RT. В материале говорилось, что источник в оппозиционных кругах передал редакции переписку Волкова* с Блиновым, который связался с российской диаспорой в Литве, «дав понять, что готов все обнародовать».

Согласно данным RT, Блинов признался, что вместо денег за организацию нападения на Волкова* он стал получать «угрозы от людей Невзлина*». В команде Навального также утверждают, что Невзлин* оказался недоволен выполнением своего заказа и не заплатил за работу обещанные $250 тыс.

По словам источника RT, поводом для нападения якобы стали «дележка финансовых потоков и личная вражда между Невзлиным* и Волковым*». О том, что стороны враждовали, свидетельствуют их публикации в соцсетях, отмечается в публикации.

Нападение на Леонида Волкова* произошло 12 марта у его дома в Вильнюсе. Оппозиционеру разбили окно в машине и распылили в глаза слезоточивый газ, после чего его стали бить молотком. У него зафиксировали перелом руки и ушиб ноги.

Власти Литвы заявили, что нападение на Волкова* было спланированным. 19 апреля президент страны Гитанас Науседа сообщил о задержании в Польше двух подозреваемых по этому делу.

Польские СМИ позже сообщали об установлении личностей нападавших на Волкова*. По данным Wyborcza, одним из них оказался польский кикбоксер Максимилиан К. Вторым нападавшим, по данным Onet, был некий Игорь К.

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