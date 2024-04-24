Одним из предполагаемых нападавших на бывшего главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Леонида Волкова** в Вильнюсе оказался польский кикбоксер Максимилиан К., утверждает польская газета Wyborcza со ссылкой на источники. По данным собеседников, мужчина увлекается ММА и представляет бойцовский клуб «Легия» в Варшаве.

Wyborcza пишет, что Максимилиан К. (издание «Агентство»** утверждает, что фамилия мужчины — Крол) болеет за самый титулованный футбольный клуб Польши «Легия». Собеседники издания связывают предполагаемого нападавшего с варшавским псевдофанатским сообществом, в частности с хулиганской группировкой Teddy Boys.

Среди прочего, Максимилиан К. принимал участие в съемках клипа на песню Chorągiewka польского рэп-исполнителя Bonus RPK, которого ранее судили за торговлю наркотиками, пишет Wyborcza. Газета указывает, что в ролике лицо кикбоксера скрыто под маской с черепом. Снимки со съемок мужчина публиковал на своей странице в Instagram***.

В социальных сетях Максимилиана К. выложены фото и видео с тренировок, а в описании профиля указано, что он чемпион Польши по смешанным единоборствам First Step Men’s Open. Последняя публикация кикбоксера в его инстаграме*** датирована 27 марта — к ней прикреплено фото из больничной палаты, в описании к которому говорится, что мужчина провел вынужденную операцию по исправлению носовой перегородки.

По данным «Агентства»**, в 2023 году Максимилиан К. работал в польском похоронном агентстве «Мой дом».

Польское издание Onet также называет имя второго предполагаемого нападавшего — Игорь К. По данным портала, его также связывают с «варшавскими псевдофутбольными фанатами». Других подробностей Onet не приводит.

Нападение на Леонида Волкова** произошло 12 марта у его дома в Вильнюсе. В этот момент он находился в автомобиле. Злоумышленники молотком разбили окно в машине, распылили слезоточивый газ в глаза экс-главе ФБК* и стали его бить, а затем скрылись.

Волков** назвал нападение на него «очевидным, типичным, характерным, бандитским приветом» от российского руководства. «Из меня хотели сделать отбивную — натурально молотком для отбивных человек прямо у дома во дворе напал на меня, раз 15 ударил по ноге. Нога при этом почему-то осталась цела. Ходить больно, но говорят, что перелома нет. Сломал зато руку», — описал он произошедшее в своем телеграм-канале.

Жена Волкова**, глава социологической службы ФБК* Анна Бирюкова**, на своей странице в соцсети X писала, что из-за сильного ушиба от ударов молотком оппозиционер временно не мог ходить на ногах.

Власти Литвы заявили, что нападение на Волкова** было спланированным. 19 апреля президент страны Гитанас Науседа сообщил о задержании в Польше двух подозреваемых. Он не стал раскрывать гражданство и имена задержанных, но заявил, что в скором времени польская сторона передаст их Литве.

Позднее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о задержании предполагаемого заказчика нападения на экс-главу ФБК*. По его словам, речь идет о «работающем на россиян» гражданине Беларуси. Туск добавил, что подозреваемые в нападении связаны с кругами футбольных фанатов ультрас.

Леонид Волков** уехал из России в 2019 году. В апреле 2022 года его внесли в реестр иностранных агентов, а также в список причастных «к терроризму и экстремистской деятельности». В июле того же года Волков** сообщил со ссылкой на адвоката, что против него возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Оппозиционер находится в розыске.

Пост главы ФБК* Волков** занимал до середины марта 2023 года, после чего на этой должности его сменила Мария Певчих**.

* включен в реестр иноагентов Минюста России, признан экстремистской организацией, деятельность в России запрещена

** внесены Минюстом России в реестр иноагентов

***принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена