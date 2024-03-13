В столице Литвы Вильнюсе вечером вторника, 12 марта, с молотком напали на соратника Алексея Навального, оппозиционера Леонида Волкова*. По словам бывшего пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш*, Волкову* разбили окно в машине и распылили в глаза слезоточивый газ, после чего его стали бить молотком. Сам политик считает, что за произошедшим стоят российские власти. В Литве пообещали привлечь виновных к ответственности.

«Хотели сделать отбивную»

В опубликованном в ночь на 13 марта видеообращении в своем телеграм-канале Волков* рассказал, что он уже дома, и поблагодарил всех за слова поддержки, которые ему «вдвойне приятно» читать с осознанием, что он «пока еще живой».

«Из меня хотели сделать отбивную — натурально молотком для отбивных человек прямо у дома во дворе напал на меня, раз 15 ударил по ноге. Нога при этом почему-то осталась цела. Ходить больно, но говорят, что перелома нет. Сломал зато руку», — отметил Волков*.

Он выразил уверенность, что произошедшее было «очевидным, типичным, характерным, бандитским приветом» от российского руководства.

До заявления Волкова* Кира Ярмыш* написала в соцсети X, что ему «разбили окно в машине и распылили в глаза слезоточивый газ, после чего нападавший стал бить Леонида молотком». В комментарии «Агентству»* Ярмыш* заявила, что нападавших могло быть двое.

Жена Волкова*, глава социологической службы ФБК** Анна Бирюкова* в этой же соцсети сообщила, что у оппозиционера сломана рука, из-за сильного ушиба от ударов молотком он пока не может ходить. «Работать мы все будем еще больше. И еще злее», — заверила Бирюкова*.

Журналист Сергей Пархоменко* отметил в своем телеграм-канале, что Волков* живет за городом, в тихом дачном поселке. По мнению Пархоменко*, это означает, что нападавший — «не случайный уличный хулиган или грабитель», а «человек, который специально туда поехал нападать на Волкова*».

Реакция в Литве и России

Президент Литвы Гитанас Науседа в связи с нападением на Волкова* заявил, что в его стране российского руководства «никто не боится». Науседа выразил мнение, что нападение на Волкова* было спланированным.

«Но я хочу предельно ясно заявить, что службы проведут расследование и, я надеюсь, найдут виновных. И я могу сказать [президенту России Владимиру] Путину только одно: здесь вас никто не боится», — сказал Науседа, слова которого приводит Литовское национальное радио и телевидение.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис написал в соцсети X, что нападение на Волкова* «шокирует», и заверил, что «преступникам придется ответить за свое преступление».

По данным Reuters, в Департаменте государственной безопасности Литвы заявили, что цель нападения на Волкова*, вероятно, состояла в том, чтобы помешать деятельности российской оппозиции в преддверии президентских выборов в России.

Российские власти официально произошедшее не комментировали, однако «Агентство»* заметило, что в популярном у Z-блогеров телеграм-канале пригрозили Волкову* убийством.

«Сафари на предателей продолжается. Вслед за летчиком Кузьминовым наши люди пришли к Волкову* — и с помощью слезоточивого газа, молотка и пары добрых слов донесли до соратника Навального, что случается с предателями родины. Следующий акт внушения будет контрольным. В голову», — заявили авторы канала под названием «Сварщики».

Z-активист Владислав Поздняков, основатель «Мужского государства»*** написал в своем телеграм-канале, что нападение на Волкова* совершили «наши подписчики, которые долгое время за ним следили». Поздняков приложил к посту скрины соответствующей переписки, где утверждается, что политика смогли вычислить по номеру машины.

16 февраля стало известно о гибели оппозиционера Алексея Навального в колонии «Полярный волк» в поселке Харп в ЯНАО. Соратники Навального считают его смерть убийством и возлагают вину на руководство России. Такой же позиции придерживается вдова Навального Юлия, которая 19 февраля пообещала продолжить дело своего покойного супруга. В Кремле заявили, что оставят без комментариев «голословные, хамские обвинения».

* внесены Минюстом в реестр иноагентов

** включен в реестр иноагентов Минюста России, признан экстремистской организацией, деятельность в России запрещена

*** решением Верховного суда признано экстремистским и запрещено в России