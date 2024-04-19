Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о задержании гражданина Беларуси ― предполагаемого заказчика нападения на «соратника Алексея Навального». Об этом он написал в соцсети X.

Туск не назвал имени пострадавшего, предположительно речь идет о Леониде Волкове*. Ранее 19 апреля президент Литвы Гитанас Науседа сообщил о задержании двух граждан Польши, подозреваемых в нападении на Волкова*.

«Работающий на россиян белорус, который заказал двум полякам убийство соратника Навального, — задержан», ― говорится в посте Туска.

По его словам, подозреваемые в нападении связаны с кругами футбольных фанатов ультрас.

Нападение на Леонида Волкова* произошло 12 марта около его дома в Вильнюсе. По словам соратницы оппозиционера Киры Ярмыш*, нападавшие разбили молотком окно в машине Волкова*, распылили ему в глава слезоточивый газ, а затем избили.

По словам самого Волкова*, из него «хотели сделать отбивную». Нападавшие несколько раз ударили политика по ноге молотком, в результате атаки он сломал руку.

Президент Литвы сообщил, что двоих подозреваемых в избиении Волкова* задержали в Варшаве еще в начале апреля, они находятся в Польше. По данным польского радио RMF24, при задержании использовались светошумовые гранаты.

По версии прокуратуры Литвы, единственными мотивами нападения на Волкова* были его политическая деятельность и убеждения, передает TVN24.

Сам Волков* сообщил, что не знает подробностей задержания подозреваемых, и отметил «энергичную и настойчивую» работу литовской полиции.

Леонид Волков* уехал из России в 2019 году. В интервью «Би-би-си» он объяснил это тем, что «практически постоянно находился под арестом» и опасался, что «посадят на несколько лет».

В России в отношении Волкова* возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о вовлечении детей в несогласованные уличные акции и финансировании экстремистской организации.

В начале 2022 года Росфинмониторинг внес Волкова* в список экстремистов и террористов. Через несколько месяцев оппозиционер был признан в России иноагентом. В июле того же года Волков* сообщил со ссылкой на адвоката, что против него возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Политик находится в розыске.

* признан(а) Минюстом России иноагентом