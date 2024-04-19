Двое подозреваемых по делу о нападении на Леонида Волкова*, соратника Алексея Навального, задержаны в Польше. Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа, его слова приводит местный телеканал LRT.

По словам Науседы, сотрудничество литовских правоохранителей с польскими помогло выявить предполагаемых преступников, совершивших покушение на Волкова* в Вильнюсе. В скором времени их передадут Литве.

«В Польше задержаны двое подозреваемых в избиении лидера российской оппозиции Леонида Волкова*. Я благодарю Польшу за действительно большую работу. Я обсудил это с президентом Польши и поблагодарил его за большое сотрудничество», — цитирует LRT заявление Науседы.

Глава республики не стал раскрывать гражданство задержанных и их имена.

Сам Волков* в своем телеграм-канале также отметил, что пока не знает деталей задержания и ему не терпится узнать, кто стоит за нападением. Он также обратил внимание на «энергичность и настойчивость работы литовской полиции» за последний месяц.

Нападение на Волкова* произошло возле его дома в Вильнюсе 12 марта. В этот момент он находился в автомобиле. Преступники молотком разбили окно в машине, распылили слезоточивый газ в глаза мужчине, стали его бить, а затем скрылись.

Волков* заявил, что произошедшее было «очевидным, типичным, характерным, бандитским приветом» от российского руководства. Власти Литвы также допустили, что нападение было спланированным.

Леонид Волков* переехал в Литву после того, как в 2021 году МВД России объявило его в розыск. В апреле 2022 году его признали иностранным агентом, а также добавили в список причастных «к терроризму и экстремистской деятельности».

Волков* занимал пост главы ФБК** до середины марта 2023 года. Позже на этой должности его сменила Мария Певчих*.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов

** признан экстремистской организацией, деятельность в России запрещена