В Польше арестовали россиянина Анатолия Блинова, которого команда Алексея Навального назвала организатором нападения на оппозиционера Леонида Волкова* по заказу бывшего совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина*. Об этом сообщили в польской национальной прокуратуре.

«Я могу подтвердить, что Анатолий Б. был задержан в Польше, ему предъявлено обвинение… Суд назначил ему меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца», — сообщил представитель прокуратуры агентству Reuters.

Причину задержания Блинова он не уточнил, но «Агентство»* пишет со ссылкой на пресс-секретаря генпрокурора Польши Анну Адамяк, что россиянина еще 13 сентября задержали по обвинению в организации избиения Волкова*.

Адамяк сообщила «Агентству»*, что Анатолию Б. предъявлены «обвинения в организации избиения российского оппозиционного активиста Леонида В.* из-за его политической принадлежности и политической деятельности».

Представитель генпрокурора уточнила, что Блинову предъявили обвинение по трем уголовным статьям, но прокуратура готова раскрыть только одну — статью 119 Уголовного кодекса Польши (она предусматривает наказание за применение насилия из-за национальной принадлежности, политических или религиозных взглядов).

СМИ называют Блинова бывшим адвокатом Бориса Березовского.

Ранее о том, что Блинова* задержали, сообщило связанное с командой Навального издание «Сирена»*. Оно отметило, что дело ведет департамент по борьбе с организованной преступностью.

Что говорят в команде Навального

Нападение на Леонида Волкова* произошло 12 марта у его дома в Вильнюсе. Оппозиционеру разбили окно в машине и распылили в глаза слезоточивый газ, после чего стали бить молотком. У него зафиксировали перелом руки и ушиб ноги.

Власти Литвы заявили, что нападение на Волкова* было спланированным, а сам Волков* обвинил в произошедшем российские власти. Президент страны Гитанас Науседа в апреле сообщил о задержании в Польше двух подозреваемых по этому делу.

На прошлой неделе в команде Навального заявили, что заказчиком нападения стал бывший совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин*, который действовал из «тупой бессмысленной ненависти».

По данным команды Навального, Невзлин* — ближайший соратник Михаила Ходорковского* — хотел, чтобы во время нападения Волкова* избили «до инвалидного состояния» — или же похитили с целью дальнейшего вывоза в Россию и передачи в руки ФСБ.

Расследователи предоставили доказательства своей версии в виде переданной им переписки Невзлина* с Анатолием Блиновым, который, как утверждается, нашел исполнителей нападения — «спортивных гопников из Польши».

Из расследования следовало, что Невзлин* может быть причастен не только к инциденту с Волковым*, но и к другим нападениям, в том числе на соратника Навального Ивана Жданова* и Александру Петрачкову, жену проживающего в Аргентине экономиста Максима Миронова.

Сам Невзлин* утверждает, что «не имеет отношения к каким бы то ни было нападениям на людей, ни в какой форме». Он выразил убеждение, что правосудие подтвердит «абсурдность и полную несостоятельность обвинений» в его адрес.

С 2003 года Невзлин* проживает в Израиле. В России он признан виновным в организации нескольких убийств и заочно приговорен к пожизненному заключению. Сам он утверждал, что выдвинутые против него обвинения якобы политически мотивированы.

* внесены Минюстом в реестр иноагентов