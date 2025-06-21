Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал владельцу футбольного клуба «Торпедо» Леониду Соболеву и гендиректору ФК Валерию Скородумову меру пресечения в виде ареста на два месяца, сообщил телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции.

По версии следствия, минувшей весной Соболев и Скородумов через своих соучастников предложили главному судье футбольных матчей с участием клуба более 1 млн рублей за решения, способствующие победе «Торпедо», — удалять с поля игроков команды соперника или назначать им пенальти.

Накануне, 20 июня, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что таким образом фигуранты уголовного дела предположительно пытались повлиять на результат как минимум трех игр. В случае признания виновными обоим грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

19 июня в офисе ФК на Восточной улице в Москве были проведены обыски, продолжившиеся по месту жительства Скородумова и Соболева. В ночь на 20 июня их обоих задержали, изъяв смартфоны, документы и другие предметы, которые могут стать доказательствами в уголовном деле.

Адвокат Соболева Андрей Алешкин заявил, что его клиент не давал показаний и не признает вину. Представляющий интересы Скородумова Добровинский сообщил, что следственные действия были проведены корректно, но они с подзащитным «ничего не понимают из предоставленных документов».

«Нам совершенно непонятно, зачем, согласно логике следствия, директор с завидным упорством периодически обращался к судье, который сразу категорически отказался», — заявил адвокат, добавив, что его клиент тоже отказался от дачи показаний — во всяком случае, пока.

Если Скородумова и Соболева признают виновными, «Торпедо» могут снять с розыгрыша Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), предупредил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Глава лиги Александр Алаев пообещал, что если это произойдет, то РПЛ и РФС примут «наиболее справедливое решение» для проведения чемпионата с соблюдением всех уставов и базовых принципов игры.

«Мы предоставим всю необходимую информацию и помощь, которая от нас потребуется. ФНЛ неизменно поддерживает принципы честной игры, для лиги крайне важно, чтобы соревнования, проводимые под ее эгидой, отличались прозрачностью, честностью и объективностью», — прокомментировали задержание Скородумова и Соболева в пресс-службе Футбольной национальной лиге.