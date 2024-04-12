Археологи в ходе раскопок руин древнеримского города Помпеи обнаружили банкетный зал, в котором сохранились фрески с героями Троянской войны, пишет The Guardian. Находка стала одним из самых поразительных открытий, когда-либо сделанных на юге Италии, отмечает издание.

По информации The Guardian, помещение длиной 15 м и шириной 6 м обнаружили в бывшем особняке на Виа ди Нола, самой длинной дороге в древних Помпеях. Директор археологического парка Помпеи Габриэль Цухтригель предположил, что помещение служило банкетным залом и воспринималось как «место для развлечения».

Издание отмечает, что комнату прозвали «черной» из-за цвета стен. Археологи считают, что с помощью такой расцветки древние жители скрывали копоть от светильников, которые использовали для освещения зала после захода солнца.

На стенах сохранились фрески с изображением персонажей мифов, пишет издание. На одной из них изображена Елена Троянская, впервые встречающая Париса. На фреске также есть надпись «Александр» — другое имя Париса. Еще одна фреска изображает Аполлона с принцессой Кассандрой, которая была наделена пророческим даром и предвидела гибель Трои.

Археологи считают, что найденные фрески относятся к «третьему стилю» древнеримской настенной живописи и датируются периодом между 15 годом до н. э. и 40-50 годами н. э.

Цухтригель говорит, что изображения мифологических героев служили развлечением для гостей во время застолий и давали им темы для разговоров. По его словам, мерцающий свет ламп создавал впечатление, что изображения движутся, «особенно после нескольких бокалов хорошего вина».

Издание также пишет, что пол комнаты состоит из более чем миллиона белых плиток. Далее зал выходит во внутренний двор с длинной лестницей, ведущей на второй этаж дома, под которым обнаружили груду строительных материалов.

Раскопки продолжаются вдоль улицы, где работы велись уже в конце XIX века. Но только сейчас открываются новые помещения, например дом с пекарней. В ходе последних раскопок была обнаружена фреска-натюрморт, напоминающая пиццу, отмечает издание.