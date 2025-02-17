Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выведет свои войска из южного Ливана в течение следующих 24 часов. Это решение обусловлено соглашением о прекращении огня. Об этом сообщило издание Ynet. портал Ynet.

«В течение следующих 24 часов Армия обороны Израиля выведет свои войска из южного Ливана в рамках соглашения о прекращении огня» , — говорится в сообщении.

При этом что Армия обороны Израиля сохранит присутствие военных на пяти позициях, где они будут действовать в «мини-зоне безопасности» вблизи границы. Они займут их «на неопределенный срок» для предотвращения возобновления активности боевиков шиитского движения « Хезболлах» на юге Ливана

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о ликвидации главы оперативного департамента палестинского движения «Хамас» в Ливане Мухаммада Шахина в ходе авиаудара по району Сидона на юге Ливана.

«Некоторое время назад в ходе совместной операции ЦАХАЛа и ИСА и по указанию разведки ЦАХАЛа и ИСА ВВС Израиля нанесли удар по террористу Мухаммаду Шахину в районе Сидона и ликвидировали его. Шахин занимал пост главы оперативного отдела ХАМАСа в Ливане», — говорится в сообщении.

Палестинское движение ХАМАС подтвердило гибель Мухаммеда Шахина, одного из командиров группировки, в Сидоне на юге Ливана.

В субботу, 15 февраля, ХАМАС передал Красному Кресту трех заложников, удерживаемых в секторе Газа с октября 2023 года. Это были россиянин Александр Труфанов, гражданин США Саги Декель-Хен и израильтянин Яир Хорн.

Соглашение о прекращения огня между Израилем и ХАМАСом с действует с середины января. На первом этапе сделки боевики должны освободить более 30 заложников, захваченных в октябре 2023 года, в обмен на почти 2 тысячи палестинских заключенных.

В преддверии последнего раунда ХАМАС обвинил Израиль в нарушении режима прекращения огня и заявил о приостановке освобождения заложников. Израиль в ответ пригрозил аннулировать сделку и возобновить интенсивные боевые действия в секторе Газа. 13 февраля ХАМАС пообещал соблюдать прежние договоренности.