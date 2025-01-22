Бывший участник телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров* и оппозиционный политик, общественный деятель Леонид Гозман* внесены в реестр террористов и экстремистов. Это следует из данных на сайте Росфинмониторинга.

В соответствии с законодательством, их банковские счета будут заморожены, а их обслуживание будет приостановлено.

В декабре 2022 года Аскерова* внесли в реестр иностранных агентов. Его также заочно арестовали по делу о реабилитации нацизма из-за оскорбительного поста о полководце Георгии Жукове.

В январе 2024 года Аскерова* оштрафовали на 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в его публикациях в соцсетях. По этой же причине его дважды штрафовали в 2023 году.

В мае 2022 года Гозмана* внесли в реестр иноагентов, а в июле допросили в качестве подозреваемого по уголовному делу о неуведомлении о получении второго гражданства.

В июле 2024 года суд в Москве приговорил политика к 8,5 годам лишения свободы по статье о распространении фейков об армии. Кроме того, его на четыре года лишили права администрировать интернет-сайты и другие электронные ресурсы.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что основанием для уголовного преследования Гозмана* стали его посты в соцсетях, включая Telegram, содержащие «искаженные утверждение о руководстве России и Вооруженных силах России» в ходе военной операции на Украине.

*внесены Минюстом в реестр иноагентов