В думе Астраханской области досрочной прекратили депутатские полномочия Олега Шеина*, объявленного ранее иноагентом, пишет ТАСС. Спикер облдумы Игорь Мартынов отметил, что решение было принято единогласно.

«В соответствии со ст. 19 федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» приобретение статуса иностранного агента является основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий. <…> Депутатские полномочия Олега Шеина досрочно прекращены. Решение принято единогласно», — сказал Мартынов.

Олег Шеин* в 1999, 2003, 2007 и в 2016 годах избирался депутатом Госдумы от разных партий. В 2021 году вновь был избран депутатом думы Астраханской области седьмого созыва.

В 2009 и 2012 годах он участвовал в выборах мэра Астрахани, на которых оба раза проиграл. После выборов 2012 года заявил, что на них произошла подтасовка результатов, и объявил голодовку. В 2014 году проиграл выборы на пост губернатора Астраханской области.

Иноагентом Шеина* признали 22 ноября 2024 года. В разговоре с RTVI он связал такое решение Минюста со своей «социал-демократической позицией» и «отстаиванием советской точки зрения: “Миру — мир, нет войне”».

«Я очень рад, что у меня было почти три года возможностей для выражения публичной позиции, тех взглядов — левых, социалистических, демократических, пацифистских, — которых я придерживаюсь. Атифашистских взглядов в том числе», — пояснил он.

Шеин* предположил, что его включение в реестр иноагентов также может быть связано с участием в одном из выпусков проекта журналиста Алексея Пивоварова* на YouTube, посвященном девяностым годам. В этом выпуске он рассказывал о событиях 1993 года, в которых принимал участие. Политик считает, что в ведомстве «могли обойтись и без этого».

В сообщении Минюста указано, что Олег Шеин* был включен в реестр иностранных агентов за участие в создании и распространении материалов иноагентов, участие в качестве эксперта на площадках, которые предоставляются иностранным агентам, а также распространение недостоверной информации о политике российских властей.

После внесения Шеина* в реестр иноагнетов президиум центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» исключил его из партии.

«С 2022 года публичная риторика О.В. Шеина* шла вразрез с деятельностью партии. Демонстрация им постоянной позиции осуждения и неприятия внешней политики нашего государства не поддерживалась руководством партии и активом регионального отделения партии», — подчеркнули тогда в «Справедливой России».

*внесены в реестр иногентов