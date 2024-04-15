Международные авиакомпании столкнулись с перебоями в полетах после атаки Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля. Не менее десяти компаниям, включая Qantas, Lufthansa, United Airlines и Air India, пришлось отменять рейсы или менять маршрут полетов, пишет Reuters.

Этот сбой стал крупнейшим со времен терактов 11 сентября 2001 года, сообщил Марк Зи ― основатель консалтинговой компании OPSGROUP, отслеживающей воздушное пространство и аэропорты.

«С тех пор у нас не было ситуации, когда так быстро закрывалось столько воздушных пространств, и это создает хаос», — сказал Зи.

По его оценке, перебои продлятся еще пару дней. Авиакомпании, летающие между Европой и Азией, используют воздушное пространство Ирана, пояснил Зи. Теперь им придется ограничиться двумя альтернативными маршрутами: либо через Турцию, либо через Египет и Саудовскую Аравию.

Reuters называет проблемы с маршрутизацией из-за атак Ирана ударом по авиаотрасли, которая уже сталкивается с множеством ограничений из-за войны между Израилем и ХАМАСом, а также из-за российско-украинского конфликта.

Израиль, Иордания, Ирак и Ливан закрывали свое воздушное пространство в связи с иранскими ударами. Рейсы российских авиакомпаний в эти страны, а также использование воздушного пространства этих стран для транзитных полетов были приостановлены.

Позже Израиль, Иордания, Ирак и Ливан возобновили полеты над своими территориями. Немецкая авиакомпания Lufthansa приостановила полеты в Амман, Бейрут, Эрбиль, Тель-Авив и Тегеран. О корректировке маршрутов также объявили компании Austrian Airlines, Emirates Airlines, Kuwait Airways, Fly Dubai, KLM, Etihad Airways

Российский «Аэрофлот» перенес несколько рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Хургаду, Дубай, Шарм-Эль-Шейх и Абу-Даби.

В ночь на 14 апреля Ирак выпустил по Израилю более 300 ракет и беспилотников. Ключевыми целями Тегерана были военные базы, аэродромы и правительственные объекты. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате 99% запущенных снарядов. В отражении атаки принимали участие военные с американских баз и ПВО Иордании.

Большая часть ракет и беспилотников была запущена с территории Ирана. В атаке также приняли участие Ирак и Йемен. Тегеран назвал нападение ответом на авиаудар Израиля по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля.