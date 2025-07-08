Прибыль, которую приносят Абхазии туристы из России в течение года, составляет около 60 млрд рублей. Об этом рассказал «Газете.Ru» представитель Ассоциации туристических операторов России.

По словам представителя АТОР, в течение летнего сезона абхазский туристический бизнес получает от туристов из России от 45 до 60 млрд рублей. В АТОР сравнили эту сумму с бюджетом Абхазии за 2025 год, который составил 18 млрд рублей, «из которых 5,3 млрд — российские дотации».

«Делайте выводы», — заключил представитель ассоциации.

Таким образом в организации прокомментировали заявление руководителя Фонда Кино Абхазии Александра Басария. 7 июля Басария опубликовал видеоролик в телеграм-канале Sovmin, где обвинил россиян в том, что они приезжают в Абхазию на отдых по дешевым путевкам и живут в стране «анклавами», отказываясь от посещений ресторанов и экскурсий.

Чиновник также заявил, что подобное поведение представляет угрозу для «национальной и экономической безопасности» Абхазии, и призвал ведущих представителей индустрии отказаться от взаимодействия с российскими туроператорами, которых Басария охарактеризовал как «олигархические».

Аналогичный скандал, связанный с обвинениями в адрес российских туристов в Абхазии, произошел в июне. Глава отдела приема и выдачи разрешительных документов туристического ведомства Кристина Лакербая выразила возмущение в связи с тем, что россияне «приезжают, покупают «дошираки», но не приобретают сувениры и сельскохозяйственную продукцию.

Лакербая выразила уверенность, что такие туристы «не нужны» Абхазии, после чего была освобождена от должности решением министра туризма Абхазии Астамура Логуа.