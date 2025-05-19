Австралия спустя долгое время все же отправила Украине списанные 49 танков Abrams М1А1, сообщает ABC. В начале года американский ремонтный пункт в Польше, куда должна была прибыть боевая техника, приостанавливал работу на фоне ухудшения отношений США и Киева.

Обещанные Киеву в 2024 году танки из-за различных проблем оставались в Австралии. Одна из них была связана с тем, что Канберра должна была сначала получить разрешение на это от американской стороны.

При этом ABC уточняет, что Вашингтон «втайне по-прежнему разочарован» решением Австралии передать Украине танки Abrams, отправка которых «началась недавно». Их текущее местоположение не раскрывается по «соображениям безопасности».

«В прошлом году <…> мы предупреждали австралийцев, что отправка этих танков Abrams будет сложной, и когда они наконец попадут на поле боя, украинцам будет трудно их обслуживать», — сообщил ABC один американский чиновник.

В апреле один из представителей Минобороны Австралии заявляли, что отправка таких танков — «не лучший способ» помочь Украине: «крышка бака — самое слабое место Abrams, а это война беспилотников».

Министр обороны Австралии Ричард Марлз не стал комментировать эти заявления, сообщив лишь, что Канберра тесно взаимодействует с США и Украиной по поводу поставок танков.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что танки Abrams сейчас «в пути». Также обе стороны обсудили, как «усилить давление на Россию» после прошедших в Турции переговоров.

Ранее Австралия ввела санкции против около 1400 российских физических и юридических лиц. Зеленский отметил, что этого недостаточно и нужно «усилить давление, усилить санкции против России». Альбанезе в ответ заявил, что Австралия «продолжит рассматривать все возможные меры, чтобы оказать давление на Россию».

Ранее в 2025 году работа ключевого логистического узла в Польше, куда должны были прибыть списанные австралийские танки, была приостановлена ​​после того, как американский лидер Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине. Сейчас база вернулось к нормальной работе, уточняет ABC.

Партию Abrams включили в австралийский пакет поддержки Украине в октябре 2024 года. По данным ABC, всего в Австралии было 59 таких танков, которые никогда не использовались в боевых действиях с момента сборки в 2007 году.

Как уточнял 22 марта телевещатель ABC Australia, обслуживание танков на объекте около польского города Жешув было приостановлено после того, как США по решению американского лидера Дональда Трампа приостановили военную помощь Украине. При этом министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что на складе были проблемы, которые спустя неделю устранили, добавив: «Мы внимательно следим за поступлением помощи Украине».