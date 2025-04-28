В Александровском районе Владимирской области произошла авария с участием экскурсионного автобуса, сообщает региональное УМВД. По состоянию на 4:30 за медицинской помощью обратились около 35 человек.

«По предварительной информации, водитель экскурсионного автобуса допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — сказано в сообщении ведомства.

В УМВД уточнили, что ДТП произошло около 2:40.

В момент аварии в автобусе находились 55 человек. Сейчас на месте работает Госавтоинспекция и сотрудники экстренных служб.

24 марта рейсовый автобус и большегруз столкнулись у села Укромное Симферопольского района Крыма. В результате шесть человек погибли, 18 пострадали.

6 марта два автобуса столкнулись в Белгородской области. В результате погибли шесть человек, еще трое — попали в больницу. Погибшие — сотрудники «Мираторга». Mash писал, что второй автобус перевозил военных.