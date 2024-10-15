Сценарист, автор мультсериала Mr.Freeman Павел Мунтян*, которого заочно приговорили к 8 годам годам колонии общего режима, объявлен в международный розыск, так как скрылся от российских правоохранителей за рубежом. Об этом говорится в материалах его дела, с которыми ознакомился ТАСС.

«Обвиняемый Мунтян П. А.* объявлен в международный розыск, поскольку получена оперативная информация о том, что обвиняемый находится за пределами Российской Федерации», — сказано в одном из документов дела.

В начале сентября Хорошевский суд Москвы признал сценариста виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) и приговорил к 8 годам колонии общего режима заочно.

Павел Мунтян* в конце 1990-х работал в московском правительстве, а в 2008 году основал анимационную студию Toonbox, которая выпускала его мультсериал Mr.Freeman. После начала военной операции на Украине он публично осудил действия властей России и покинул страну.

Как говорили в прокуратуре, Мунтян* «распространил для просмотра неограниченного числа пользователей в администрируемом им канале одного из мессенджеров под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию» о деятельности российской армии в зоне боевых действий на Украине.

По данным РИА Новости, дело на автора Mr.Freeman завели в начале июля 2024 года. Источники агентства в правоохранительных органах, причиной стал пост Мунтяна* о действиях российской армии в Буче.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов