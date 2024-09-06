Хорошевский суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии общего режима сценариста, автора мультсериала Mr.Freeman Павла Мунтяна* по делу о распространении фейков про российскую армию. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Сценариста признали виновным в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти или вражды (п.»д» ч. 2 ст.207.3 УК). Гособвинение запрашивало для Мунтяна* восемь с половиной лет колонии, отмечал ТАСС.

Как отмечали в прокуратуре, обвиняемый «распространил для просмотра неограниченного числа пользователей в администрируемом им канале одного из мессенджеров под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию» о деятельности российской армии в зоне боевых действий на Украине.

В конце 1990-х Павел Мунтян* работал в правительстве Москвы, а в 2008 году основал анимационную студию Toonbox, которая выпустила его мультсериал Mr.Freeman. После начала российской военной операции на Украине он публично осудил действия властей России и покинул страну.

Как сообщало РИА Новости, дело на сценариста завели в начале июля 2024 года. По словам источника в правоохранительных органах, причиной стал пост Мунтяна* о действиях российской армии в Буче.

В феврале 2024 года суд заочно арестовывал мультипликатора, однако позже адвокат Мунтяна* обжаловал постановление. В конце 2023 года МВД России объявило сценариста в розыск, тогда же его оштрафовали по административному делу о дискредитации российской армии.

В апреле 2023 года Мунтяна* внесли в реестр иностранных агентов «за выступления против военной операции, распространение материалов иноагентов и сбор средств в поддержку Украины».

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов