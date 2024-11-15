Минюст России 15 ноября пополнил реестр иноагентов, внеся туда автора телеграм-канала «Город Глупов» Веру Афанасьеву*, а также ингушского журналиста и правозащитника Магомеда Ториева*. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии министерства, оба новых участника списка распространяли недостоверную информацию о политике российских властей, тем самым формируя негативный образ страны, а также выступали против проведения военной операции на Украине. Кроме того, согласно пресс-релизу ведомства, Ториев* участвовал в создании сообщений и материалов иноагентов, а Афанасьева* — в их распространении.

В то же время из реестра Минюста в связи с ликвидацией исключен Фонд охраны окружающей среды и защиты животных.

В прошлую пятницу, 8 ноября, ведомство признало иноагентами проект «Говорит НеМосква»*, журналиста «Медиазоны»* Дмитрия Трещанина*, комика Дениса Алесина* (Денис Чужой*) и чеченского блогера Тумсо Абдурахманова*.

В начале месяца, 1 ноября, в реестр попали публицист Александр Архангельский*, бывший главный редактор журнала «Афиша» Александр Горбачев*, журналист «7×7»* и «Idel.Реалии»* Алексей Серегин* и журналистка, вице-президент фонда «Свободная Бурятия»** Анна Зуева*.

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов

** Free Buryatia Foundation (Фонд «Свободная Бурятия», США) внесен Минюстом в реестр иностранных агентов, по решению Генпрокуратуры включен в перечень нежелательных организаций, а также фигурирует в реестре экстремистских и террористических организаций Росфинмониторинга.