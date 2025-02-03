Азербайджан проводит комплекс антитеррористических мероприятий на границе с Россией. Он продлится с 3 по 10 февраля, передает агентство «Азертадж».

Операция получила название «Граница-щит». Как отмечает «Азертадж», ее проведение согласовано с российской стороной. Основные цели антитеррористических мероприятий:

— реализация принятых странами решений по вопросам пограничного сотрудничества,

— выявление и обезвреживание членов транснациональных организованных преступных группировок и террористических организаций,

— выявление и пресечение каналов перевозки оружия, взрывчатки и наркотических средств.

Операция затронет девять районов Азербайджана — Губинский, Гусарский, Хачмазский, Балакенский, Загатальский, Гахский, Шекинский, Огузский и Габалинский. В этих местах будут установлены полицейские посты.

В августе 2024 года президент России Владимир Путин встретился с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. По итогам переговоров они подписали целый пакет двусторонних соглашений, в том числе о взаимодействии в энергетике и экологии.

Предыдущий раз президент России посещал Баку в 2018 году. Тогда лидеры стран провели двустороннюю встречу, выступили на пленарной сессии IX Российско-азербайджанского межрегионального форума и посетили соревнования чемпионата мира по дзюдо.

В октябре 2024 года лидеры встретились вновь, на этот раз в стенах Кремля. Путин отметил, что отношения Азербайджана и России развиваются позитивно.