Кабинет министров Азербайджана ужесточил правила безвизового въезда для граждан России. Теперь россияне могут находиться на территории страны не более 90 дней в году, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года. Они коснутся россиян и постоянно проживающих в России лиц без гражданства. До введения ограничений находиться в Азербайджане без визы можно было до 180 дней в течение года.

Ранее в МИД Азербайджана объясняли, что решение станет ответом на аналогичные изменения, принятые российской стороной. Как отмечал пресс-секретарь ведомства Айхан Гаджизаде, азербайджанская сторона будет руководствоваться «принципами паритета и взаимности как в вопросах внешней политики, так и в вопросах временного пребывания и миграции».

МИД России сообщил об изменениях правил пребывания иностранцев 26 декабря. С 1 января иностранные граждане, которые приезжают в Россию без визы, смогут находиться в стране до 90 суток суммарно в течение года.