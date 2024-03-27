Американский президент Джо Байден во время выступления перед избирателями сказал, что США могли быть защитить Украину от президента России Владимира Путина и назвал его «мясником». Речь президента США опубликована на сайте Белого дома.

Байден, обращаясь к избирателям в Северной Каролине, сообщил об инициативе увеличить налог на прибыль для состоятельных граждан с 8,2% до 25%. Он пояснил, что это дало бы возможность привлечь в бюджет сотни миллиардов долларов в ближайшие 10 лет.

«Представьте, что мы могли бы сделать с этим. Мы могли бы существенно сократить дефицит федерального бюджета. Мы могли бы последовательно сделать так много всего. В том числе — наконец защитить Украину от мясника Путина», — сказал Байден.

Президент США не в первый раз называет Путина «мясником». В марте 2022 года Байден посетил пункт приема беженцев с Украины в Варшаве, там один из журналист спросил у американского президента о том, какие соображения о Путине.

«Он мясник. Вот, что я думаю», — ответил тогда Байден.

Комментируя слова американского президента, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что, по его мнению, «государственный лидер должен сохранять трезвость». Также представитель Кремля подчеркнул, что ему странно слышать такие слова от человека, «который в свое время требовал, выступая по телевидению у себя в стране, бомбить Югославию».

В марте 2021 года Байден утвердительно ответил на вопрос корреспондента ABC News о том, считает ли он российского президента «убийцей». В ответ Путин заявил, что уже слышал десятки подобных обвинений, и сказал: «кто как обзывается, тот так и называется». Позже президент России рассказал, что Байден объяснился с ним в телефонном разговоре — предложенные американским коллегой объяснения устроили его.

Спустя год, в марте 2022-го, президент США в разговоре с журналистом назвал российского коллегу «военным преступником». Песков тогда назвал подобные высказывания Байдена «недопустимыми» и напомнил ему, что именно.

17 марта 2022 года Байден еще раз резко высказался в адрес Путина. Во время в честь Дня святого Патрика он назвал российского президента «кровавым диктатором» и «чистейшим бандитом». Песков тогда заявил, что Кремль, учитывая утомляемость, иногда забывчивость, утомляемость Байдена, «не будет давать каких-то резких оценок, чтобы не вызвать большей агрессивности»