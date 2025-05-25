Бывший президент США Джо Байден впервые появился на публике после того, как было объявлено, что у него диагностирован рак простаты с метастазами в кости. 23 мая экс-глава государства посетил выпускной своего внука Роберта Хантера Байдена.

Роберт Хантер Байден окончил среднюю школу в Солсбери (штат Коннектикут). Поздравить его пришли дедушка с бабушкой и другие члены семьи. Фотографии, сделанные на выпускном вечере, опубликовали в инстаграме (принадлежит Meta*) жена Байдена Джилл и его дочь Эшли, сообщает NBC News

«Поздравляем, Хантер, мы так гордимся тобой», — подписала фото Джилл Байден.

О том, что Байдену диагностировали рак простат с метастазами в кости, представители бывшего президента сообщили 18 мая. По данным The New York Times, диагноз 82-летнему политику поставили 16 мая после обследования, проведенного на фоне участившихся проблем с мочеиспусканием. Уточняется, что речь идет об агрессивной форме рака.

Байден, комментируя свой диагноз, заявил, что «рак касается каждого из нас», и выразил благодарность за поддержку.

Дейтвующий президент США Дональд Трамп выразил удивление, что о болезни его предшественника не стало известно ранее. «Я думаю, это очень печально. Я удивлен, что об этом не сообщили давным-давно. Потому что, чтобы добраться до девятой стадии [рака], нужно много времени», — сказал он. В то же время Трамп пожелал Байдену «скорейшего и успешного выздоровления».

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