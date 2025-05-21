Бывшему президенту США Джо Байдену, у которого диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы, вероятно, осталось жить от 12 до 18 месяцев. Такой прогноз в интервью газете Washington Free Beacon дал экс-врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон.

«Это не моя специальность, но я говорил с несколькими урологами с тех пор, как появились эти сообщения, и общее мнение таково: знаете ли, что [Байден проживет] от 12 до 18 месяцев. Надеюсь, что будет больше времени, и верю, что они [врачи] смогут эффективно лечить это заболевание, и знаете, он проживет еще много-много лет. Но это далеко зашедшее заболевание», — сказал он.

Кроме того, Джексон обвинил давнего врача Байдена и друга семьи Кевина О’Коннора, в некомпетентности, либо лжи американскому народу, поскольку тот утверждал, что рака простаты у экс-лидера США не было.

Ранее специалист по раку простаты Джадд Моул отмечал, что мужчины с таким диагнозом могут прожить «пять, семь, десять и более лет». «За последнее десятилетие показатели выживаемости почти утроились», — сказал доктор.

О том, что Байдену диагностировали рак предстательной железы заявили в его личном офисе 18 мая. Телеканал CNN сообщал, что метастазы уже проникли в костную ткань, при этом опухоль сохраняет чувствительность к гормональной терапии.

Диагноз был поставлен после обследования, проведенного на фоне участившихся проблем с мочеиспусканием у бывшего президента. Представители экс-главы США отметили, что Байден и его семья общаются с медиками по поводу вариантов лечения.

Вскоре после заявлений о диагнозе экс-президента США действующий американский лидер Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что он опечален такими новостями.

«Мы с [супругой] Меланией [Трамп] опечалены известием о недавнем медицинском диагнозе Джо Байдена. Мы выражаем самые теплые и наилучшие пожелания [жене Байдена] Джилл и ее семье, а также желаем Джо скорейшего и успешного выздоровления», — говорится в публикации.

Джо Байдена также поддержала бывший вице-президент и кандидат от Демократической партии на пост главы государства Камала Харрис.

«Джо [Байден] — боец. Я знаю, что он встретит это испытание с той же силой, стойкостью и оптимизмом, которые всегда определяли его жизнь и лидерство. Мы надеемся на полное и скорейшее выздоровление», — написала Харрис на своей странице в Х.

Экс-президент США Барак Обама в свою очередь выразил уверенность в том, что Байден будет бороться с заболеванием «со свойственными ему решимостью и изяществом». Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон также отметила, что Байден сделал многое, чтобы избавить другие семьи от рака. Поддержали Байдена и другие политики.

Джо Байдену 82 года. В июле 2024 года Байден вышел из президентской гонки, такое решение в том числе было связано с его состоянием здоровья. В марте источники NBC News заявляли, что Байден и его жена Джилл хотят вернуться в политику и помочь Демократической партии вернуть утраченные позиции. В 2023 году офис Байдена сообщал, что ему удаляли злокачественное новообразование.