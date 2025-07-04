В России началось «существенное замедление экономического роста»: произошло первое квартальное сокращение ВВП после начала спецоперации на Украине, сообщили в Банке Финляндии. Глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев возражает, что по росту ВВП Россия за 20 лет обогнала все западные экономики.

Цены на нефть и объем экспорта

Финские аналитики привели данные ЦБ РФ о том, что стоимость экспорта товаров и услуг из России в январе-апреле снизилась на 4% в годовом выражении, и связали это с падением цен на нефть.

«По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), средняя экспортная цена российской нефти за этот период составила $61 за баррель — на $10 меньше, чем годом ранее. Также снизилась стоимость экспорта многих других сырьевых товаров», — говорится в отчете.

Зато импорт товаров и услуг за тот же период вырос на 2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Среди крупнейших товарных категорий вырос импорт продуктов питания и химической продукции, а вот поставки машин, оборудования и транспортных средств немного сократились», — добавили авторы доклада.

При этом в мае потребительские цены в России выросли на 10% в годовом выражении, говорится в отчете.

ВВП России: прогнозы и реальность

Прогнозы по российскому ВВП в последние годы «в целом были понижены из-за усиливающихся экономических дисбалансов и падения цен на нефть», заявили в Банке Финляндии.

В июне были опубликованы следующие прогнозы роста ВВП России:

от Всемирного банка — на 1,4 % в 2025 году, на 1,2 % в 2026 году,

в 2025 году, на в 2026 году, от Consensus Economics — на 1,4 % в 2025 году, на 1,3 % в 2026 году.

На этой неделе Росстат подтвердил предварительную оценку роста ВВП за первый квартал 2025 года — 1,4% в годовом выражении. Аналитики Банка Финляндии сделали вывод, что это свидетельствует о якобы начавшемся в России «существенном замедлении экономического роста».

«ВВП в первом квартале 2025 года сократился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,6 % — это первое квартальное снижение с весны 2022 года», — говорится в пресс-релизе финского регулятора.

Как утверждают финские эксперты, годовой рост российского ВВП поддерживается за счет военных отраслей промышленности и сектора услуг, а темпы добычи полезных ископаемых в январе-марте якобы сократились наряду с объемами оптовой и розничной торговли.

В ноябре 2024 года Банк Финляндии анализировал военные расходы России, утверждая, что они наращиваются за счет экономии по другим статьям и перекладывания бремени финансирования на частный сектор, в том числе крупные корпорации. В статье говорилось, что доходы от нефти и газа, несмотря на колебания цен и санкции, еще долго позволят Москве продолжать СВО.

Доходы, расходы и дефицит бюджета

По оценкам авторов доклада, при снижении доходов расходы российского бюджета увеличились на 800 млрд рублей, а его дефицит достиг почти 3,8 трлн рублей (или 1,7% ВВП), что «значительно превышает прежние ожидания» и доступные активы Фонда национального благосостояния, которые к концу мая составляли около 2,8 трлн рублей.

«Тем не менее, Россия, вероятно, сможет профинансировать дефицит без серьезных проблем за счёт увеличения государственного долга. При необходимости можно также получить дополнительные доходы за счет повышения налогов», — заключили в ЦБ Финляндии.

Российская экономика в мировых рейтингах

«Россия превзошла все западные экономики по росту ВВП за последние 20 лет», — заявил 4 июля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал опубликованный World of Statistics рейтинг роста ВПП, в котором РФ с 2003 по 2023 годы занимает пятое место с ростом 303%. Впереди нее оказались только Китай, Индия, Индонезия и Саудовская Аравия.

Замедление, стагнация или рецессия?

На состоявшейся в начале июля пленарной сессии Финансового конгресса ЦБ председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала неизбежным замедление экономики после бурного роста последних нескольких лет.

«К этому нужно относиться как к неизбежному процессу. Реальный выбор в следующем: замедление будет происходить с высокой инфляцией или с низкой инфляцией. На этот выбор мы можем повлиять», — пояснила она.

По оценке Набиуллиной, российская экономика сейчас проходит через «период циклического перегрева с циклическим охлаждением», при котором регулятор вынужден был повышать ключевую ставку на фоне дефицита рабочей силы.

Некоторые специалисты предупреждают о рисках стагнации и даже рецессии в российской экономике, но этого нельзя допустить, заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент Владимир Путин.

Он сообщал, что Россия занимает четвертое место в мире и первое в Европе по объему ВВП, после чего призвал «постоянно подтверждать статус одной из крупнейших экономик».

«За первые четыре месяца текущего года ВВП России прибавил полтора процента в годовом выражении, в том числе в апреле рост ускорился до 1,9%», — сообщил глава государства.

По словам Путина, отечественная экономика не только «уверенно развивается», но и растет в качестве, сложности и «многогранности», оставляя в прошлом представления о ее зависимости от нефтегазового экспортного сектора.

Россия занимает четвертое место по валовому внутреннему продукту в мире и первое в Европе, заявил Путин, назвав это «очень знаковым показателем». Теперь, по его словам, надо добиться, чтобы российская экономика оставалась одной из крупнейших, сформировать комфортные условия для бизнеса. привлечь иностранные инвестиции в модернизацию и расширение производства, а также стимулировать рост зарплат.

Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган заявил, что регулятор оценивает происходящее в экономике страны не как рецессию, а как замедление ее роста.

«К сожалению, это нормально, что есть большая неоднородность по отраслям. <…> Она будет уходить. Сейчас же пока рецессию мы явно не наблюдаем, мы наблюдаем плавное замедление темпов роста», — цитировал его ТАСС.

По словам Гангана, активно продолжают расти фармацевтика, некоторые направления химической промышленности и ряд других отраслей.