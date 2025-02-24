Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва у здания консульства России во французском Марселе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело будет возбуждено по ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой). Максимальный срок наказания по ней составляет до 20 лет лишения свободы.

Помимо этого, Бастрыкин поручил запросить у министерства иностранных дел России информацию, которая поможет в расследовании дела.

Взрыв произошел на территории российского генконсульства в Марселе около 7:30 по местному времени (9:30 мск) 24 февраля. Неизвестные бросили в сад диппредставительства три сосуда с зажигательной смесью, два из них взорвались.

Как отмечал BFMTV, персонал и консул были заперты внутри здания в ожидании прибытия взрывотехников. Никто не пострадал, разрушений на месте инцидента нет.

Корреспондент Valeurs Actuelles Николя Бутен написал на своей странице в Х, что неподалеку от места происшествия был обнаружен угнанный автомобиль. Его источник рассказал, что машину вскрыли и проверили саперы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инцидент «имеет все признаки теракта». В ведомстве потребовали от Франции «исчерпывающих и скорейших мер по расследованию, а также шагов по усилению безопасности российских загранпредставительств».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что российские дипломатические учреждения в «недружественных странах» нуждаются в усиленной охране.

Он добавил, что по линии дипломатического ведомства принимаются все необходимые меры, чтобы обратить внимание принимающей стороны на необходимость усиления всех мер безопасности.