Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил врио главы петербургского управления ведомства возбудить уголовное дело о пожаре на складе Wildberries в Шушарах. Сама компания между тем готовится в кратчайшие сроки открыть новый склад в Санкт-Петербурге.

В сообщении Следкома говорится, что Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СКР по Петербургу Олегу Бокову представить «доклад об установленных к настоящему моменту обстоятельствах произошедшего».

Открыть «новые площади сортировочного центра» в Санкт-Петербурге Wildberries планирует в течение двух ближайших недель, сообщается в телеграм-канале компании. В пресс-службе пояснили, что новый центр позволит снизить нагрузку на единственный оставшийся в городе склад «Уткина заводь».

«Это поможет нашим партнерам быстрее вернуться к привычной работе и наладить поставки товара. Точную дату, адрес центра и детали его работы мы сообщим дополнительно», — говорится в сообщении.

Начать обещанные выплаты продавцам, чьи товары сгорели на складе в Шушарах, Wildberries собирается уже 15 января — но частями. В компании уточнили, что для определения точной суммы ущерба, нанесенного каждому продавцу, потребуется некоторое время. Размер компенсации будет рассчитываться исходя из того, как если бы товары были не уничтожены пожаром, а проданы 13 января.

«Все продавцы, чьи товары хранились на складе в Шушарах и пострадали в пожаре, получат уведомления после определения объема ущерба и суммы компенсации. Просим проявить терпение и понимание», — обратилась компания к сотрудничающим с ней предпринимателям.

Источник, близкий к МЧС, рассказал РБК, что следствие рассматривает три версии причин пожара — «занесение источника огня извне неустановленными лицами, аварийная работа электросети и неосторожное обращение с огнем». Накануне источники с самого склада также выдвигали версию о возможном взрыве газового баллона.

Кроме того, некий очевидец ЧП по имени Александр рассказал петербургскому изданию «78», что сам стал свидетелем возгорания, и оно якобы началось с «искрившего» подъемника.

«Лифт, который поднимал сетки с товаром, во время подъема заискрился, искра попала на товар. Первая башня разгорелась за считанные минуты, потом огонь перекинулся дальше. Люди сразу стали выбегать, потому что огонь очень быстро распространялся», — утверждает мужчина. По его словам, в первую очередь пламя охватило игрушки, одежду и картонные упаковки.

Ранее врио главы Госстройнадзора Вячеслав Захаров заявил, что его ведомство не выдавало разрешение на ввод в эксплуатацию складского комплекса в Шушарах. В Wildberries, однако, утверждают, что имеют все разрешительные документы на работу сортировочного центра. По предварительным оценкам, ущерб от пожара может достичь 10-11 млрд рублей.

Возгорание на складе началось ранним утром 13 января. Пожарная сигнализация не сработала, так как была отключена из-за неоднократного ложного срабатывания в предшествующие дни. Постепенно огонь распространился на 50 тыс. кв. метров складских помещений, конструкции начали рушиться. В какой-то момент пожару был присвоен пятый, наивысший уровень сложности.