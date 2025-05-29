Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об угрозах в адрес помощника президента и глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

В сообщении уточняется, что дело возбуждено в связи с появлением информации о том, что семье Мединского поступают угрозы со стороны «украинских радикалов».

«Главным следственным управлением СК России во взаимодействии с оперативными службами будут приняты меры по установлению причастных лиц для их последующего привлечения к уголовной ответственности», — отмечается в пресс-релизе.

О том, что в последние несколько дней Мединскому и членам его семьи поступали угрозы со стороны украинских граждан, 28 мая сообщил журналист Владимир Соловьев.

«Поступают угрозы вполне конкретного содержания, где сказано, что «мы знаем, где находятся ваши дети и у нас много начиненных самокатов», намекая на ряд терактов, которые были произведены именно таким образом», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Соловьева, когда Мединский позвонил министру оборону Украины Рустему Умерову, возглавляющему украинскую делегацию в Стамбуле, тот на вопрос об угрозах якобы сказал: «Я выяснил — это точно не мы. Это, скорее всего, наши нацики, мы на них не влияем».

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявление журналиста об угрозах помощнику президента, в разговоре с РИА Новости не исключил возможных провокаций по срыву переговоров об урегулировании конфликта и попытках давления «украинских радикалов» на российскую сторону.

Вечером 28 мая Умеров сообщил, что передал Мединскому проект меморандума по урегулированию российско-украинского военного конфликта. По его словам, Киев ожидает российский вариант документа до начала следующего раунда переговоров, который Москва предложила провести 2 июня в Стамбуле.