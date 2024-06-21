В Беларуси началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей Вооруженных сил «к выполнению задач по предназначению», заявили в Минобороны страны. К проверке будут привлекаться воинские части и подразделения оперативных командований, а также ракетных войск, артиллерии, ВВС и ПВО.

Первый этап подготовки будет включать мероприятия по оперативному размещению войск в заданных районах Беларуси, их инженерной подготовке, организации защиты и обороны, а также заступлению на боевое дежурство.

Во втором этапе перед воинскими частями поставят учебно-боевые задачи. Проверка готовности армии пройдет на территории полигонов и участков местности в Брестской и Гомельской областях, говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны также предупредили местных жителей, что в дни проведения проверки возможно передвижение военной техники по дорогам общего пользования. Жителей просят не придавать этому большого значения.

В начале мая Беларусь объявляла о «внезапной» проверке носителей тактического ядерного оружия. По словам министра обороны страны Виктора Хренина, проверяло ведомство «весь комплекс мероприятий от планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами».

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович уточнил, что проверка «синхронизирована» с аналогичными мероприятиям, которые проводятся в России.

6 мая Минобороны России заявило, что Генштаб по поручению президента России Владимира Путина начал подготовку к учениям, в ходе которых был проведен «комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия». В Минобороны пояснили, что маневры проводились «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц» в адрес России и в целях «повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач».

12 июня Беларусь присоединилась ко второму этапу учений с нестратегическими ядерными силами, который страна проводит совместно с Россией. Глава белорусского Генштаба Павел Муравейко пояснил, что уже сейчас можно с уверенностью сказать, что государство готово к «применению специального ядерного оружия».

По его словам, в период тренировок комплексы «Искандер» выдвинулись в назначенные районы, получили специальные боеприпасы и заступили на боевое дежурство. Аналогичные действия выполнила белорусская авиация.