Обстановка в приграничном Краснояружском районе, где идут бои с ВСУ, остается напряженной, но противника там нет, заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Он добавил, что ждет от российских военных сообщения, что жители могут возвращаться в родные села.

«За прошедшую ночь обстановка в Краснояружском районе существенно не изменилась. Сейчас обзвонил всех руководителей силовых структур, доложили о том, как прошла ночь: напряженно, но без изменений — ни в лучшую, ни в худшую сторону», — рассказал Гладков.

Он отметил, что белгородские власти ждут «позитивных новостей о том, что противник отодвинут и мы можем возвращаться в родные села». При этом Гладков уточнил, что сейчас «доступа в села Краснояружского района нет из-за прямой угрозы жизни».

Накануне, 24 марта, Гладков рассказал, что находящиеся в Краснояружском районе поселок Прилесье, села Графовка, Демидовка, Надежевка, Поповка и хутор Первомайский подверглись пяти обстрелам, в общей сложности были выпущены 125 боеприпасов, повреждена линия газоснабжения.

В тот же день глава региона назвал «сложной» ситуацию в Краснояружском районе, призвав покинувших дома местных жителей не возвращаться, пока не станет безопасно. В тот же день губернатор заявил, что работающему в районе бизнесу компенсируют затраты.

23 марта глава Белгородской области сообщил, что из Краснояружского района были эвакуированы почти все жители.

21 марта на участке автодороги Графовка — Репяховка в результате атаки беспилотника погиб сотрудник Росгвардии, до этого в поселке Красная Яруга влетевший в частный дом дрон выбил стекла.

О боях в приграничной зоне Белгородской области впервые сообщили 18 марта отдельные телеграм-каналы, освещающие военные события. Белгородский телеграм-канал «Блэтгород» отмечал, что «въезд в Красную Яругу закрыт. <…> Выехать из поселка можно».

В тот же день Гладков заявил, что украинские военные активно обстреливают приграничный Краснояружский район.

Минобороны России сообщило, что ВСУ 18 марта попытались проникнуть на территорию России через Белгородскую область, направляясь к населенным пунктам Демидовка и Прилесье. В ведомстве заявили, что были отражены пять попыток прорыва границы.