Почти всех жителей эвакуировали из Краснояружского района Белгородской области, куда пытались прорваться Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщил 23 марта глава региона Вячеслав Гладков.

«Обстановка в Краснояружском районе продолжает оставаться сложной. Военные занимаются выполнением поставленных боевых задач. Задача органов государственной и муниципальной власти — спасение жизни людей. Большую часть, практически всех уже вывезли», — сказал он, не уточнив точное число вывезенных жителей района.

По данным на сайте администрации Краснояружского района, в начале 2024 года в муниципальном образовании проживали 13,8 тыс. человек. Район занимает западную часть Белгородской области, располагаясь между Курской областью и Сумской областью Украины. В него входят одно городское и семь сельских поселений, на территории которых находятся 34 населенных пункта. До этого жителей Краснояружского района эвакуировали в августе 2024 года во время вторжения ВСУ в соседнюю Курскую область.

По словам Гладкова, некоторые граждане по полям возвращаются в свои дома. Губернатор отметил, что этих людей можно понять, поскольку им необходимо покормить скот, который они выращивали и тратили на него деньги. Но «нужно четко понимать, что на кон мы ставим — жизнь людей или животных», подчеркнул Гладков.

«Жизнь десятка кур — очень важная история в хозяйстве каждой семьи, но мы постараемся максимально помочь в решении всех проблем, никогда не отказываясь от них», — заверил глава региона.

Гладков отметил, что местные жители уже отправляют заявки о кормлении животных. По данным губернатора, на 23 марта их поступило почти 600, из них 500 уже выполнены, остальные находятся в работе.

«Прошу каждого не рисковать своей жизнью и жизнью своих близких. Надо выполнять те задачи, которые ставят органы муниципальной власти. Все находятся круглосуточно на своих местах», — добавил Гладков.

В Белгороде открыт пункт выдачи гуманитарной помощи эвакуированным. По словам Гладкова, эвакуированные жители Краснояружского района получили 2,5 тыс. продуктовых наборов. Остальные формы поддержки губернатор пообещал обсудить на заседании правительства, которое пройдет 24 марта.

Эвакуация также идет также в Ракитянском районе Белгородской области. Местные жители сообщали, что она началась 20 марта. Гладков уточнил, что жителей некоторых сел временно переместили в более безопасные места. Для них формируются продуктовые наборы, на следующей неделе их начнут раздавать тем, кто находится вне пунктов временного размещения.

«Обстановка сложная, но у нас уже четвертый год крайне сложная ситуация. Стараемся максимально реагировать на все вызовы», — сказал Гладков.

Ситуация в Краснояружском районе

18 марта Гладков заявил, что украинские военные активно обстреливают приграничный Краснояружский район. Военные телеграм-каналы сообщили о попытке прорыва Вооруженных сил Украины в белгородское приграничье.

Украинские войска 18 марта пытались проникнуть на территорию России через Белгородскую область, направляясь к населенным пунктам Демидовка и Прилесье, отчитались в Минобороны. В ведомстве заявили, что речь идет о «попытке вклинения подразделений ВСУ» в западной части приграничного региона с целью «создания негативного фона» вокруг прошедших в тот день переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также для «дискредитации мирных инициатив» американского лидера.

Как сообщило Минобороны, 18 марта российские военные отразили пять попыток прорыва ВСУ.