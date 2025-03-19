Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 18 марта продолжался около двух часов, Москва довела до Вашингтона все нюансы, касающиеся возможного перемирия на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Между президентами США и России давно есть прямая связь, «красная линия» и видеосвязь при необходимости. При прошлой американской администрации этот арсенал практически не задействовался, отметил Песков. «Президент Путин открыт к этому, заинтересован в этом, и мы видим взаимность со стороны главы американского государства», — сказал представитель Кремля.

По его словам, российская сторона смогла детально довести до США нюансы возможного 30-дневного прекращения огня, однако это достаточно чувствительные темы, которые «подлежат глубокой проработке на двустороннем уровне и вряд ли должны являться объектом публичных обсуждений».

Также стороны обсудили возможное прекращение военной помощи Украине, уточнил Песков. Он назвал эту тему очень важной, добавив, что она будет «стоять высоко в повестке дня любых контактов, которые на этот счет будут проводиться». Однако переводить ее в публичную плоскость Кремль не намерен, отметил пресс-секретарь российского лидера.

Он уточнил, что достигнутая в разговоре договоренность о прекращении огня между Москвой и Киевом касается только ударов по объектам энергетики, а не всей инфраструктуры. Президент России «незамедлительно» дал соответствующие команды Минобороны, которые «также были незамедлительно исполнены», подчеркнул Песков.

На момент получения команды в воздухе находились семь российских беспилотников, нацеленных на объекты энергетической инфраструктуры Украины, связанные с военно-промышленным комплексом. По приказу президента все дроны были сбиты.

«Наша система работает эффективно. <…> Мы, к сожалению, видим, что пока со стороны киевского режима взаимности нет. Были попытки нанесения ударов по нашим объектам энергетической инфраструктуры», — сказал представитель Кремля.

Несмотря на это, Путин не отменял приказ о прекращении ударов, сообщил Песков. «Иных команд президента не было», — сказал он. Кремль «внимательно наблюдает» за тем, прислушается ли Киев к «твердому намерению» президентов России и США «делать все возможное поэтапно для выхода в русло мирного урегулирования», добавил он.

«Я могу сказать с большой долей уверенности, что президенты Путин и Трамп хорошо понимают друг друга, доверяют друг другу и намерены поэтапно идти по пути нормализации российско-американских отношений», — сказал Песков.

По его словам, главы государств не затрагивали в разговоре возможную смену власти на Украине, признание российскими Крыма, Донбасса и других новых территорий, восстановление прямого авиасообщения между Россией и США, размещение миротворцев на Украине, возможное участие ЕС в урегулировании конфликта и перезапуск газопровода «Северный поток». В то же время президенты отметили «без преувеличения огромный потенциал» для воплощения совместных крупных проектов в области экономики.

Песков добавил, что Россия и США 19-20 марта согласуют точные даты следующих контактов и составы делегаций на переговорах по Украине в Саудовской Аравии. Предстоящая встреча будет иметь «достаточно насыщенную повестку дня», отметил представитель Кремля. Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф говорил, что следующий раунд американско-российских переговоров пройдет 23 марта в Джидде.