На границе села Теребрено в Краснояружском районе Белгородской области начался стрелковый бой с украинскими военными, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По данным телеграм-канала Baza, речь идет об украинской диверсионной группе.

«Под обстрелом ВСУ находится село Теребрено Краснояружского района. По предварительной информации, на границе села идет стрелковый бой с противником. Все профильные ведомства держат ситуацию на контроле», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, в нескольких селах района повреждены линии электропередачи. Аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны, добавил губернатор Белгородской области.

Baza пишет, что «идет стрелковый бой между российскими военнослужащими и украинской диверсионной группой». «Выстрелы слышны на границе села Теребрено Краснояружского района, которое расположено у российско-украинской границы», — сообщил телеграм-канал.

По его данным, бой начался около 11 часов утра. Население Теребрено составляет около 200 человек, жителей не эвакуировали, люди «прячутся по укрытиям», отмечается в сообщении. Село расположено в западной части Белгородской области, в 10 км к юго-западу от районного центра Красной Яруги, на границе с Украиной.

13 ноября некоторые телеграм-каналы опубликовали сообщения о якобы совершенной украинскими диверсантами, выдававшими себя за российских военнослужащих, попытке прорваться на территорию России в районе города Шебекино Белгородской области. Гладков тогда назвал эту информацию фейковой.

В начале октября ФСБ сообщала о попытке прорыва в Крым диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) с Украины в составе 16 человек, один из которых был задержан. По данным спецслужбы, диверсанты намеревались проникнуть на крымскую территорию на «быстроходных плавсредствах» и «снять провокационные фото и видео с украинским флагом».

В конце сентября телеграм-каналы Baza и Mash утверждали, что украинская ДРГ из нескольких десятков человек попыталась прорваться в Брянскую область. Аналогичную попытку диверсанты совершали в августе.

В мае Вячеслав Гладков сообщал о заходе украинской ДРГ на территорию Грайворонского района Белгородской области. Подробности той атаки — в материале RTVI.