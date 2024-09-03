Беспилотники ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области. По предварительной информации, пострадавших нет, написал в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«FPV-дрон нанес удар по зданию храма Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района. В результате взрыва загорелся купол храма. Пожарные расчеты, оперативно прибывшие на место, потушили очаг возгорания», — сказано в сообщении губернатора.

Гладков также отметил, что еще один БПЛА атаковал социальный объект — повреждена кровля.

«В Шебекино БПЛА ударил по коммерческому предприятию. В результате атаки второго беспилотника в одном частном доме повреждена кровля и выбиты окна», — сообщил глава региона.

По его словам, в селе Ржевка беспилотник нанес удар по территории предприятия — повреждены два автомобиля, еще одна машина полностью сгорела.

Белгородская область регулярно подвергается атакам. Накануне, 2 сентября, в результате обстрела был фактически полностью разрушен детский сад в Белгороде. В поселке Дубовое ранен мирный житель. По словам Гладкова, женщину с минно-взрывной травмой и сотрясением головного мозга бригада скорой доставила в белгородскую больницу №2.

Губернатор также заявил, что школы в районе Харьковской горы на неделю перейдут на дистанционное обучение, детские сады полностью закроют.

1 сентября в Белгороде пострадали 11 человек. Позже Гладков сообщил о гибели мирного жителя в Белгородском районе, еще три человека были ранены в Шебекино.