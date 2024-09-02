В результате обстрела утром 2 сентября был фактически полностью разрушен детский сад в Белгороде. Школы в районе Харьковской горы на неделю перейдут на дистанционное обучение, детские сады полностью закроют, сообщил во «ВКонтакте» губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Разрушен фактически полностью детский сад в городе Белгороде. Это уже третье учреждение образования — два детских сада и одна школа, где или прямые прилеты, или взрывы в непосредственной близости и большое количество повреждений», — сказал глава региона.

По словам Гладкова, на Харьковской горе в Белгороде в очно-дистанционном формате начать учебный год не получится.

«Поэтому решение принимаем, что на одну неделю все школы на Харьковской горе города Белгорода: 3, 8, 10, 13, 15, 22, 28, 31, 34, 36, Шуховский лицей, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 50, — будут работать только в дистанционном формате. В понедельник вернемся к этому вопросу», — сообщил он.

Также на этой неделе не будут работать детские сады на Харьковской горе.

«Понимаю, что сейчас у тех, кто собирается на работу, это извещение вызовет большую волну эмоций: «Куда нам деть ребенка?». Дорогие друзья, только что сейчас вернулся с места разрушения детского сада «Львенок». Просто представил себе, что эти разрушения могли бы быть, например, днем, когда там были бы дети», — отметил губернатор.

По его словам, спастись там шансов не было бы ни у кого.

Гладков также уточнил в телеграм-канале, что в результате атаки в поселке Дубовое ранен мирный житель. Женщину с минно-взрывной травмой и сотрясением головного мозга бригада скорой доставила в белгородскую больницу №2.

Кроме того, по его данным, в поселке Дубовое загорелись два дома и 4 автомобиля, в поселке Майский — один дом.

«Сотрудники МЧС ликвидировали очаги возгорания. В Дубовом в 5 МКД повреждены остекление и фасады. Кроме того, посечены еще 4 машины. В поселке Майский выбиты окна и посечен забор одного дома, также повреждения получили два автомобиля», — отметил губернатор.

Накануне Белгородская область также подвергалась обстрелам, в Белгороде пострадали 11 человек. Позже Гладков сообщил о гибели мирного жителя в Белгородском районе, еще три человека были ранены в Шебекино.