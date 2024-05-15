Международная команда ученых разработала пищевой гель, нейтрализующий действие алкоголя, сообщил портал EurekAlert. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Nanotechnology.

Исследователи из Швейцарии, Китая, Испании и Бельгии разработали белковый гель, который расщепляет алкоголь в желудочно-кишечном тракте, а не в печени.

«В отличие от того, как алкоголь расщепляется в печени, в этом случае не образуется вредный ацетальдегид в качестве промежуточного продукта», — отметил профессор Швейцарского федерального технологического института Раффаэле Меззенга.

Он пояснил, что ацетальдегид — это токсичное вещество, которое представляет основную проблему при употреблении алкоголя. Для ее решения ученые разработали специальный состав, который позволяет заменить вредное воздействие ацетальдегида на более безопасное воздействие уксусной кислоты.

Согласно информации от EurekAlert, для создания геля ученые использовали сывороточные белки, глюкоза, железо и золото. Атомы железа способствовали преобразованию спирта в уксусную кислоту, а золото было выбрано в качестве катализатора для перекиси водорода. Такой выбор обусловлен тем, что золото не переваривается и сохраняет свою эффективность в пищеварительном тракте на протяжении более длительного времени.

Свое изобретение ученые проверили на мышах: животным в течение десяти дней давали алкоголь вместе с нейтрализующим веществом, при этом доза спиртного была небольшой. В результате уровень этанола в крови мышей заметно снижался. Кроме того, грызуны теряли в весе меньше, а их печень и другие внутренние органы работали лучше. Также исследователи не обнаружили никаких изменений в показателях крови животных.

Идея ученых заключается в том, чтобы принимать этот гель до или во время употребления алкогольных напитков. Предполагается, что это поможет предотвратить повышение уровня этанола в крови и негативное воздействие ацетальдегида на организм.

В исследовании указано, что средство эффективно только пока алкоголь находится в желудочно-кишечном тракте. Это означает, что при отравлении алкоголем, когда он уже попал в кровоток, гель не сможет помочь.

По словам ученых, на данный момент гель протестирован только на мелких животных. Однако в скором времени планируется разрешить его тестирование на людях.

Согласно статистике Росстата, в 2023 году в стране впервые за десять лет выросло число граждан с алкогольной зависимостью. С 2010 по 2021 года напротив наблюдался тренд на снижение числа таких российских граждан.

В 2024 году Минфин России предложил с начала лета повысить минимальные цены на крепкий алкоголь.