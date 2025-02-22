Для России наступил решающий момент в противостоянии с Западом, заявил министр обороны России Андрей Белоусов при вручении высших государственных наград участникам военной операции. Видео церемонии публикует Минобороны.

«Сегодня для России наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом. От действий каждого человека, каждого солдата и офицера сейчас зависит судьба нашей великой страны», — сказал Белоусов.

Министр обороны вручил медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при исполнении воинского долга. Белоусов также поздравил бойцов с Днем защитника Отечества, пожелав им «крепкого здоровья, бодрости духа, надежных товарищей и новых достижений в ратном деле».

После церемонии награждения Белоусов обсудил с военными развитие социальной инфраструктуры в воинских гарнизонах и пунктах постоянной дислокации, а также совершенствование системы материального вознаграждения за уничтожение критически важных объектов и целей.

В декабре 2024 года Белоусов заявил на коллегии Минобороны, что военное ведомство должно быть готово к любому развитию обстановки, включая возможный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие. Он отметил, что на такой сценарий указывают решения НАТО на саммите в Вашингтоне, а также доктринальные документы США и других стран альянса.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с RTVI предположил, что Белоусов имел в виду не подготовку к войне с НАТО, а необходимость реагировать на внешние угрозы.