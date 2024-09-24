Президент США Джо Байден намерен на текущей неделе встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским для обсуждения вопроса о снятии запрета на удары по России американскими дальнобойными ракетами. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, выступая на брифинге в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Представитель Белого дома также отметил, что пока позиция Вашингтона относительно ударов вглубь России осталась неизменной. По словам Кирби, на сегодняшний день США сохраняют запрет на подобные атаки с использованием американского оружия.

«Президент с нетерпением ждет встречи с президентом Зеленским на этой неделе. Я уверен, что этот вопрос будет поднят, но президент не изменил свое мнение касательно того, что использование американского оружия, дальнобойного оружия, против целей в России запрещено», — заявил Кирби (цитата по РИА Новости).

Он заверил, что президент Байден также еще не менял своего решения.

В то же время стало известно, что США собираются выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму в $375 млн. По данным Associated Press (AP), поставки будут включать и кассетные боеприпасы, которые могут применяться с украинских истребителей.

Как сообщило РИА Новости, представитель Пентагона подтвердил планируемую поставку.

В интервью телекомпании ABC 23 сентября Зеленский заявил, что российско-украинский конфликт «ближе к концу», чем многие считают. По его словам, только «с сильной позиции» Украина может подтолкнуть руководство России к завершению конфликта.

В Кремле, тем временем настаивают на том, что «специальная военная операция будет завершена» достижением целей Москвы «тем или иным путем».

19 сентября Европарламент большинством голосов принял резолюцию по Украине с призывом к странам ЕС немедленно снять ограничения на удары Киева вглубь территории России. По мнению евродепутатов, подобный запрет «препятствует возможности Украины в полной мере реализовать свое право на самооборону в соответствии с международным публичным правом».