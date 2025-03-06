Вашингтон приостановил военную помощь Украине с целью пересмотра ее финансирования, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Трансляция брифинга велась на YouTube.

«Совет национальной безопасности сказал мне в этой связи, что они приостановили или пересматривают финансирование Украины. Это пауза для пересмотра», — сказала Левитт в ответ на просьбу журналиста прокомментировать сообщения о приостановке предоставления Украине разведданных.

О том, что США приостановили передачу Киеву разведданных накануне сообщал Sky News. По словам директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, «пауза в том, что касается военных вопросов и разведки» необходима, чтобы «призвать всех обеспечить мир во всем мире».

О том, что США прекратили делиться разведданными с Украиной ранее сообщило Financial Times (FT) со ссылкой на двоих американских чиновников, знакомых с ситуацией. По данным газеты, сотрудничество с разведкой США было необходимо для способности Украины идентифицировать и поражать российские военные цели. При этом один из источников издания отметил, что Вашингтон по-прежнему делится разведданными по России и Украине со своими ближайшими союзниками, включая Лондон.

Информация о прекращении передачи разведанных появилась вскоре после того, как на президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский на переговорах поспорили на повышенных тонах о способах урегулирования российско-украинского конфликта. Вице-президент США Джей Ди Вэнс накануне отметил, что Вашингтон может продолжить поставки помощи Украине в случае возобновления переговоров о соглашении по полезным ископаемым.