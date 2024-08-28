Беспилотник утром 28 августа атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в городе Котельнич Кировской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов.

«Жертв нет. Возгорания нет. Ситуация под контролем», ― говорится в его телеграм-канале.

На месте работают глава Котельнича Олег Исмаилов и профильные службы.

Всего было зафиксировано пять ударов БПЛА по «потенциально опасному объекту», заявили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Котельнича. Собеседница агентства сказала, что пострадавших нет.

«Есть небольшое задымление, попали в резервуар с керосином, идет проливка пеной», ― добавила она.

Минобороны и власти Кировской области ранее не сообщали об атаках беспилотников на регион. Котельнич находится примерно в 1,5 тыс. км от границы с Украиной.

Телеграм-канал Baza утверждает, что дронов было четыре. Один из них ударил в крышку резервуара на складе с нефтепродуктами на комбинате «Вятка», второй попал в пустую цистерну, третий и четвертый атаковали нефтебазу. Один резервуар загорелся, утверждает Baza.

По данным Shot, два беспилотника атаковали емкости для нефтепродуктов с разницей в 40 минут, дроны взорвались и загорелись. Позже еще один БПЛА атаковал комбинат «Зенит», утверждает канал. Пострадавших нет. Жители Котельнича пишут в соцсетях о серии взрывов, передает телеграм-канал «Осторожно, новости».

По предварительным данным, в атаке участвовали дроны на базе А-22 «Летучая лисица», пишет Mash. Канал предположил, что целью беспилотников были военные базы.

Незадолго до атаки была ограничена работа аэропортов Казани и Нижнекамска. В обоих аэропортах был объявлен план «Ковер» из-за угрозы нападения беспилотников, сообщил источник Shot. Как утверждается, сотрудников нескольких казанских предприятий эвакуировали. В 12:30 мск ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска были сняты. Татарстан граничит с Кировской областью.

Минобороны утром 28 августа сообщило об уничтожении 12 украинских беспилотников самолетного типа: восемь БПЛА были сбиты над Воронежской областью, четыре ― над Ростовской. Сообщения об атаке на Кировскую область ведомство не комментировало.

В мае беспилотник пытался атаковать радиолокационную станцию в городе Орск Оренбургской области, который находится в 1,5 тыс. км от границы с Украиной. Это был первый официально подтвержденный случай, когда украинский дрон пролетел рекордное расстояние от линии фронта.