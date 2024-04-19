Россия обладает средствами защиты от украинских беспилотников большой дальности. Об этом сообщил «Ленте.ру» полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Силы и средства [защиты] у нас есть, они позволяют контролировать такие дроны на маршрутах движения и уничтожают в случае, если они появляются на нашем пути», — сказал он.

По словам Матвийчука, Россия «насыщена» многоступенчатой системой ПВО с защитой от подобных объектов. Дальнобойный дрон, «конечно же, он будет вскрыт и уничтожен», уверен эксперт.

При этом он отметил, что «так просто» запустить беспилотник большой дальности невозможно.

«Как они [ВСУ] его собираются применять, какое программное обеспечение, какие будут обеспечивающие действия? Так просто запустить такой дрон невозможно», — сказал он.

По данным журнала The Economist, на Украине разработали беспилотник, имеющий запас хода в 3 тыс. км и способный долететь до Сибири. Издание пишет, что страна инвестировала «сотни миллионов долларов» в производство дронов большой дальности, которые якобы способны искать и поражать удаленные цели. Как утверждает журнал, такие устройства производят «полдюжины фирм».

Дальнобойные беспилотники ВСУ

В начале апреля немецкое издание Bild сообщило со ссылкой на источник, что в этом году ВСУ смогут применить беспилотники, способные летать на расстояние до 2,5 тыс. км. По данным таблоида, на Украине также разработан дрон «Сокол-3000» с дальностью полета до 3,3 тыс. км.

По оценке Bild, такие беспилотники способны атаковать цели в Мурманской области и долетать до архипелага Новая Земля за полярным кругом.

В начале апреля беспилотники впервые с начала военной операции на Украине атаковали предприятия в городах Татарстана ― Елабуге и Нижнекамске, которые находятся на удалении более 1,5 тыс. км от Киева.

В Госдуме заявили, что для борьбы с дальнобойными дронами нужно увеличить число постов визуального наблюдения.

«Нет особой разницы между дронами, что летают на 20 километров, и теми, дальность полета которых достигает 2000 километров. Для борьбы со всеми видами нужно усиливать нашу ПВО, чтобы комар, что называется, через границу не проскочил», — сказал RTVI первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

При этом он отметил, что на вооружении российской армии есть автоматические системы, улавливающие любые воздушные цели.

Глава компании «АЭРОКОН» Эдуард Багдасарян в разговоре с RTVI высказал мнение, что для уничтожения беспилотников нужно создавать мобильные, компактные средства ПВО. «Сбивать простенькие, примитивные дроны антиракетами ПВО — это дорогое удовольствие», — пояснил эксперт.