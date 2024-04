В этом году Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут применить дроны с дальнобойностью более 2 тыс. км, пишет Bild со ссылкой на источник. По данным издания, новое украинское оружие в том числе будет способно атаковать цели в Мурманской области или достичь архипелага Новая Земля.

Как отмечает Bild, сразу десять производителей поставят Украине беспилотники, способные летать на расстояние до 2,5 тыс. км. Кроме того, киевское государственное конструкторское бюро «Луч» разработало беспилотник «Сокол-3000», который может пролететь до 3,3 тыс. км.

По оценке Bild, новое украинское оружие сможет атаковать цели в Мурманской области, где расположены около 80 баз российской армии. В частности, в регионе находится база «Оленья», на которой размещено «большое количество» стратегических бомбардировщиков, «регулярно участвующих в атаках на Украину», пишет издание.

Собеседник Bild объяснил, что дальнобойные дроны позволят Украине восполнить дефицит ракет средней и большой дальности. «Ракеты — это вчерашний день. Беспилотники — это будущее», — подчеркнул он.

Американский аналитический центр Institute for the Study of War, как пишет журнал Focus, называет разработку и использование дальнобойных дронов «важным поворотным моментом в способности Украины совершать дальние атаки далеко вглубь» России.

Focus утверждает, что Киев надеется, что такие целенаправленные атаки окажут длительное и значительное влияние на производство российского топлива и, как следствие, на способность России участвовать в боевых действиях.

«Украинцы используют беспилотные летательные аппараты для так называемых односторонних полетов и заряжают их взрывчаткой. Это обеспечивает им необходимую дальность полета», — объяснил военный эксперт Ральф Тиль.

Такой метод, по его словам, не может быть использован для создания устойчивой и эффективной угрозы для России. В то же время он «будет способствовать неуверенности [российской стороны]», считает Тиль.

Эксперт добавил, что российская противовоздушная оборона по-прежнему остается «одной из лучших в мире», но в такой большой стране невозможно контролировать все воздушное пространство «без пробелов». «Мы не можем сделать это и в гораздо меньшей Германии», — отметил он.

Тем не менее сейчас происходит «пространственное расширение» военной операции на Украине, подчеркнул Тиль.

Атака БПЛА на Татарстан

2 апреля беспилотники впервые с начала военной операции на Украине атаковали предприятия на территории Татарстана — особую экономическую зону «Алабуга» в Елабуге и нефтеперерабатывающий завод «Танеко» в Нижнекамске. Города находятся друг от друга на расстоянии в 20 км по воздуху и на удалении более 1,5 тыс. км от Киева. Bild писало, что объекты, которые атаковали БПЛА, расположены в 1,3 тыс. км от линии фронта.

Дроны нанесли удары по общежитию в особой экономической зоне «Алабуга». В результате удара пострадали 14 человек. Телеграм-канал Baza писал, что в общежитии республики находились иностранные граждане, которые обучаются в «Алабуга политех». После удара беспилотников ранения разной степени тяжести получили граждане девяти стран, в том числе Зимбабве, Руанды, Конго, Кении и Нигерии. Официальный представитель главы республики Лилия Галимова также заявляла, что большинство пострадавших — граждане африканских стран.

Как указывает Bild, для одного из ударов по Татарстану ВСУ использовали дрон UJ-22. Ранее отмечалось, что его максимальная дальность полета составляет чуть более 800 км. Однако в этот раз Украина применила усовершенствованный UJ-22, который, вероятнее всего, был оснащен дополнительными топливными баками, пишет Bild.

Кроме того, для атаки применялся беспилотник, созданный по образцу сверхлегкого самолета Аэропракт A-22 «Летучая лисица», утверждает издание. Между тем Bild отмечает, что только дальности полета беспилотников украинцам недостаточно, в связи с чем разрабатываются новые системы, «способные ввести в заблуждение российскую противовоздушную оборону».