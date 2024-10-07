Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «разочаровывающими» некоторые меры по ужесточению миграционной политики в России. Пост об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.

Кадыров предположил, что «кто-то целенаправленно сталкивает Россию с соседними братскими регионами».

«Миграционную политику если и менять, то не таким отвратительным образом, когда остервенело бросаются на всех неместных, кто под руку попадется. Задерживают без каких-либо церемоний, причем в последнее время мероприятия эти проводятся очень жестко», — возмутился глава Чечни.

По мнению Кадырова, проблема возникла не по вине приезжих, а из-за «безалаберности тех, кто в свое время должен был заниматься находящимися в их компетенции вопросами и оперативно реагировать на любые обостряющиеся процессы». На деле никакого контроля «практически не было», считает чеченский лидер.

Он усомнился, что проблему можно решить массовым выдворением иностранцев, и предложил заняться «точечным решением вопроса». Кадыров призвал «не подвергать беспорядочной инквизиции» граждан других стран и «оставить эти средневековые подходы». По мнению Кадырова, нужно «наладить грамотную систему миграционного контроля, выстроить правильную политику в этой сфере».

Глава Чечни также отметил, что среди мигрантов «намного больше» законопослушных граждан. Он также задался вопросом, будут ли лучше иностранцы, которые приедут на смену мигрантам, выдворенным «посредством тотальной травли и чисток».

В начале октября в Госдуму внесли пять законопроектов, направленных против нелегальной миграции. Один из них переводит организацию нелегальной миграции в разряд особо тяжких преступлений и предусматривает за это лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

Также планируется усилить ответственность за подделку документов, фиктивную регистрацию и постановку иностранцев на учет. Поправки предполагают лишение свободы на срок от двух до шести лет и штрафы для юридических лиц от 5 до 10 млн рублей с конфискацией имущества, а при повторном нарушении — штраф с конфискацией на сумму от 10 до 60 млн рублей.