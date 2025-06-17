Переход аэропорта Домодедово в собственность государства — это конфискация, а не национализация, потому что никакой компенсации не предполагается. Об этом RTVI заявила управляющий партнер АБ «Бартолиус» Тахмина Арабова, комментируя решение арбитражного суда Московской области по иску Генпрокуратуры.

«Решение — без сюрпризов. Сюрприз — что на него ушло столько времени: обычно укладываются в месяц-два. Здесь все по лекалам. Закрытый процесс, ускоренное рассмотрение (все-таки по сравнению с реальными сроками рассмотрения обычных дел), обратная сила закона», — отметила она.

Арабова добавила, что «логика и изъяны» на процессе были такими же, как в антикоррупционных делах — например, по ее словам, полное «отсутствие процессуальных гарантий, презумпция виновности, недостижимые стандарты доказывания для ответчика». По ее мнению, защита в таких процессах, как с активами «Домодедово», была «бесплодной», отметив, что это «системное» явление.

Например, напомнила эксперт, согласно сообщению РБК, в суде один из представителей ответчиков заявил, что информация об иностранном гражданстве или резидентстве Когана и Каменщика не соответствует действительности.

«Тем не менее, прокуратура продолжает ссылаться на сведения финансовой разведки о “схемах вывода капитала” и даже о “нанесении ущерба экономическому суверенитету страны”. <…> “Ущерб суверенитету” — это вообще за гранью в рамках гражданского спора», — уточнила собеседница RTVI.

Напомним, 17 июня арбитражный суд Московской области в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства всех активов ООО «ДМЕ холдинг», владеющего аэропортом Домодедово, и указал, что это решение должно быть исполнено немедленно. При этом аэропорт еще с февраля фактически был передан под управление Росавиации. В пресс-службе Домодедово тогда заявляли, что смена управления никак не повлияла на работу авиаузла, поскольку юридическая структура руководства не поменялась.

Иск Генпрокуратуры о передаче активов «ДМЕ холдинг» в собственность государства был подан в январе 2025 года по итогам проведенной ведомством проверки. В ее материалах указывалось, что группа, владеющая аэропортом Домодедово, незаконно попала под иностранный контроль со стороны ее бенефициаров — Валерия Когана и Дмитрия Каменщика — и их офшорных структур. Генпрокуратура также утверждала, что в 2021-2023 годах они вывели из страны 18 млрд рублей из прибыли аэропорта под предлогом погашения займов.