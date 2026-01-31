Шимановский районный суд в Амурской области удовлетворил ходатайство следствия о взятии под стражу местной жительницы О. Тимофеевой, подозреваемой в убийстве шестилетнего сына путем удушения. Женщину отправили в СИЗО на два месяца — до 30 марта 2026 года, уточняется в телеграм-канале пресс-службы судов региона.

Представители Следкома и прокуратуры настаивали, чтобы суд избрал для Тимофеевой меру пресечения в виде взятия под стражу. По их словам, в противном случае есть риск, что она скроется от правосудия или попытается оказать влияние на свидетелей по своему делу. Дело в том, что ранее женщину уже привлекали к ответственности — административной за неисполнение родительских обязанностей и уголовной за растрату.

Сама Тимофеева на слушании заявила, что ей «безразлично решение суда» по мере пресечения, хотя адвокат женщины просил избрать для нее более мягкий вариант в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.

Арестованной вменяют убийство малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В отдельных случаях возможен также пожизненный приговор, но в соответствии с российским законодательством он не выносится женщинам.

О задержании 40-летней подозреваемой 30 января сообщило следственное управление СКР по Амурской области. По его данным, накануне — то есть 29 января — жительница Шимановска, находясь у себя дома, задушила шестилетнего сына. После ее задержания в рамках расследования уголовного дела была назначена психолого-психиатрическая экспертиза.