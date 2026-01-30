Женщина задушила малолетнего сына в городе Шимановск Амурской области, передает пресс-служба регионального Следственного комитета. По данным «Амурской службы новостей», мальчику было шесть лет.

В СК сообщили, что убийство ребенка произошло накануне вечером, 29 января. 40-летняя женщина задушила сына, находясь у себя дома в Шимановске.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы.

Подозреваемая задержана, с ней проводятся следственные действия, выясняются мотивы преступления. Кроме того, следователь назначил медицинскую, молекулярно-генетическую и психиатрическую экспертизы.

26 января Нагатинский районный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца мать пятилетнего мальчика, тело которого с признаками утопления нашли в квартире на юге столицы. По версии столичного СК, женщина убила сына в квартире на Братеевской улице «в связи с нежеланием заниматься воспитанием, развитием и уходом» за ним. В ходе допроса она дала признательные показания и рассказала, что думала об убийстве ребенка на протяжении длительного времени. Женщине назначили психолого-психиатрическую судебную экспертизу.