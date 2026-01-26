Нагатинский районный суд Москвы отправил под стражу мать пятилетнего мальчика, тело которого с признаками утопления нашли в квартире на юге Москвы 24 января, сообщает пресс-служба столичных судов. Женщина обвиняется в убийстве своего ребенка (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК), за что ей может грозить до 20 лет тюрьмы.

Задержанную Александру Шалину 1980 года рождения поместят в СИЗО на два месяца — до 24 марта 2026 года. О такой мере пресечения ходатайствовало следствие.

По версии столичного СК, Шалина убила сына в квартире на Братеевской улице «в связи с нежеланием заниматься воспитанием, развитием и уходом» за ним.

«Фигурантка <…> поместила его в ванную, наполненную водой, и начала душить малолетнего поясом от халата, погрузив его с головой в воду. Убедившись, что ребенок не подает признаков жизни, обратилась в правоохранительные органы и сообщила о произошедшем», — говорилось в сообщении ведомства.

По данным следствия, в ходе допроса женщина дала признательные показания и рассказала, что думала об убийстве ребенка на протяжении длительного времени. Ей назначили психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

Обвиняемая заявила в суде, что не возражает против заключения под стражу, сообщает прокуратура Москвы, на контроле которой находится расследование уголовного дела.

Шалина также рассказала на заседании, что работала на кухне в одном из торговых центров, пишет MSK1.RU. Адвокат женщины Игорь Панин сообщил, что у нее на иждивении еще двое детей, судьбу которых решат позднее, а пока они временно живут у соседки.

Панин подтвердил, что женщина, по ее версии, убила сына, чтобы он «ушел в мир иной совершенно безгрешным».

«Конечно, преступление ужасное, что говорить. Но думаю, что есть основания сомневаться в ее психической полноценности, потому что она не воспринимает то, что сделала. <…> Она считает себя человеком набожным. И на этой почве она облегчила жизнь своему сыну, дабы он <…> попал сразу в рай — вот так она объясняет», — сказал порталу адвокат.

В день убийства мальчика и задержания его матери СМИ сообщали, что с утра она сходила в церковь. «Московский комсомолец» писал, что, по словам женщины, отправить ребенка в мир иной ей приказали некие «голоса». Телеграм-канал Baza передавал, что у задержанной, по предварительным данным, есть психические расстройства.

Отправила мужа в СИЗО и пыталась оговорить его сына: что известно о матери

Портал MSK1.RU выяснил, Александра Шалина, которая в девичестве носила фамилию Белова, родилась в Якутии, потом жила в Чувашии и Нижегородской области. Женщина дважды была замужем, от первого брака имеет двоих дочерей 21 и 15 лет, в 2020 году от второго мужа, уже после развода с ним, она родила сына.

По рассказам знакомых, Шалину подозревали в принадлежности к сектам, она с детьми нередко выезжала в зарубежные религиозные туры. При этом в одной из таких поездок она, как утверждают, сожгла документы маленького сына и угрожала его убить, если его отец не вышлет ей денег.

В 2024 году Шалина обвинила второго бывшего мужа Александра в том, что он насиловал одну из ее дочерей, которой на тот момент было 13 лет. Одновременно она сообщила полиции, что ее якобы избил молотком старший сын Александра.

Бывшего мужа в итоге обвинили по статье об изнасиловании несовершеннолетней младше 14 лет, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Вину он не признает и остается в СИЗО, пока ему продлевают меру пресечения.

Что касается истории с молотком, то камеры наблюдения, о которых женщина не знала, показали, что она нанесла удары сама себе. В результате ей выписали штраф в 1 тыс. рублей за дачу ложных показаний.

Крестная мать погибшего мальчика рассказала порталу, что Шалина в Москве жила у подруги, по словам которой, она систематически избивала сына. По словам крестной, в столицу женщина переехала из села Дивеево Нижегородской области, где жила в частном доме, принадлежавшем бывшему мужу. Взрослые сыновья мужчины жаловались на нее в органы опеки, но проверяющие лишь требовали навести в доме порядок.

Квартира в Москве, где произошло убийство ребенка, тоже находилась в «крайне запущенном состоянии», отмечал «МК».