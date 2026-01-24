В квартире на юге Москвы обнаружили тело мальчика 2020 года рождения с признаками кислородной недостаточности в результате утопления в воде. В смерти малолетнего ребенка подозревают его мать, возбуждено уголовное дело, сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) и прокуратуре.

Тело мальчика нашли 24 января в квартире жилого дома на улице Братеевская. Квартира находится в «крайне запущенном состоянии», пишет «МК».

Прокуратура со ссылкой на слова матери 1980 года рождения указывает, что женщина сама нанесла «телесные повреждения» своему ребенку. Следователи проверяют ее на причастность к совершению преступления. Женщину отвезли на допрос. Ее также отправят на психолого-психиатрическую экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего). Эта статья предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

Телеграм-канал Baza пишет, что мать сначала душила ребенка ремнем, а затем утопила его в ванной. Как утверждает канал, женщина рассказал, что утром сходила в церковь, а по возвращении домой решила убить сына, чтобы «он отправился в рай». По предварительным данным, у нее есть психические расстройства.

Перед тем, как мальчик погиб, его мать сходила в церковь, сообщает «МК». По информации издания, женщина заявила, что убить ребенка ей «приказали» некие «голоса».

Мать убитого ребенка — 46-летняя уроженка Якутии, пишет Baza. По информации канала, вместе с дочерью она переехала в Нижний Новгород, где познакомилась с мужчиной, у которого было двое детей от первого брака. Пара поженилась и родила общего ребенка, однако союз продержался недолго — вскоре они развелись.

Мужчина не стал выселять экс-супругу и детей, они продолжали жить в частном доме в селе Дивеево Нижегородской области. Как пишет Baza, в 2024 году женщина обвинила своего бывшего мужа в том, что на протяжении пяти лет он якобы насиловал падчерицу, которой на тот момент было 13 лет. Его задержали и отправили в СИЗО, где он содержится до сих пор.

Мужчина обвинения отрицал. Его друзья и коллеги также предполагали, что его бывшая жена оклеветала экс-супруга в попытках присвоить себе дом. В эфире новостной программы «Кстати…», которая выходит на канале «Живем в Нижнем», одна из коллег задержанного говорила, что его бывшая жена уехала из дома в Абхазию и заставила дочь солгать об изнасиловании, а отец в это время воспитывал родных и приемных детей в одиночку.

«Я считаю, что его жене надо делать психиатрическую экспертизу», — говорила другая собеседница канала.

Коллеги задержанного заявляли, что его бывшая жена может ему «за что-то мстить таким образом». При этом сама женщина отвергала такие предположения и утверждала, что у них с экс-супругом были хорошие отношения.

Заявившая об изнасиловании падчерица также намеревалась взыскать с отчима компенсацию в размере 40 млн рублей якобы для покупки квартиры в Москве, пишет Baza.