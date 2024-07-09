Прокуратура Парижа начала расследование в отношении крайне правой партии «Национальное объединение» по подозрению в незаконном финансировании предвыборной кампании Марин Ле Пен во время президентских выборов 2022 года. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники.

Поводом для начала расследования стал доклад национальной комиссии Франции по счетам избирательных кампаний и политическому финансированию (CNCCFP) в апреле 2023 года.

Этот орган следит за тем, чтобы кандидаты не превышали установленный законом лимит расходов. Если кандидаты соблюдают правила, государство возмещает им часть расходов на кампанию. В противном случае CNCCFP может внести изменения в избирательные счета кандидатов, уменьшить размер положенного им возмещения расходов или обратиться в суд.

По данным BFMTV, в докладе комиссии речь идет не только о Марин Ле Пен, но судебное расследование касается пока только ее кампании.

В 2022 году Ле Пен получила в венгерском банке MKB кредит на свою предвыборную кампанию в размере €10,7 млн. «Национальное объединение» обращалось во французские и европейские банки, но получило «десятки отказов», сообщала радиостанция RTL. Reuters называло основными акционерами MKB бизнесменов, близких к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

Марин Ле Пен на выборах 2022 года прошла во второй тур, но проиграла действующему президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

В сентябре 2023 года прокуратура Парижа обвинила Лен Пен, ее отца Жана-Мари Ле Пена и 27 их соратников в нецелевом расходовании средств Евросоюза. Речь шла о деньгах, выделенных для помощников депутатов Европарламента с 2004 по 2016 годы. По версии прокуратуры, деньги шли сотрудникам «Национального объединения». Европарламент заявлял об убытках в размере €6,8 млн за 2009-2017 годы.

7 июля во Франции прошел второй тур парламентских выборов. В первом туре «Национальное объединение» вышло на первое место, но во втором не смогло удержать лидерство и получить абсолютное большинство мест в нижней палате парламента.