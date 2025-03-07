Умершего в СИЗО директора турфирмы «Мен тревел» Андрея Котова, обвиненного в причастности к экстремистской организации и организации туров для для участников ЛГБТ*-сообщества, будут судить посмертно. Об этом сообщила Русской службе «Би-би-си» адвокат Котова Лейсан Маннапова.

По ее словам, следствие решило не прекращать дело после смерти бизнесмена, вскоре его планируется передать в суд. От законных представителей Котова ходатайство о прекращении дела не поступало.

Котова задержали в ноябре 2024 года, в начале декабря Головинский суд Москвы отправил его в СИЗО. По версии следствия, созданный бизнесменом туристический клуб устраивал турпоездки, «на которых происходила пропаганда объединения ЛГБТ*».

Следствие считает, что Котов действовал «умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью максимального извлечения прибыли компании». Позже Котову предъявили обвинение в изготовлении детской порнографии (п. «а», «в» ст. 242.2 УК). Бизнесмен говорил в суде по избранию меры пресечения, что во время обыска его избивали и применяли электрошокер.

Котов не признал вину и объяснял, что занимался организацией туров для мужчин по Волге. В конце января он покончил с собой в СИЗО.

* решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России